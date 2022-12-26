Шустер: В Китае точно знают цену Медведеву. Они могут его воспринимать только как почтальона, который привез письмо от Путина

Он рассказал, что в свое время присутствовал на интервью с представителями правящей в Китае компартии и сделал вывод, что "у них очень прагматичное, совсем другое понимание, кто есть кто в Российской Федерации".
"Я думаю, что они знают цену Медведеву точно. То есть что они Медведева не могут воспринимать. Они могут его воспринимать только как почтальона. "Вот, привез письмо от [президента России Владимира] Путина", как было в средневековье – почтальон привез письмо султану", – объяснил Шустер.
Он выразил уверенность, что Медведева китайцы "всерьез не воспринимали".
"Я не уверен, что они Путина воспринимают всерьез, потому что, в принципе, сейчас Путин слишком от них зависит. [...] Интересно, какой месседж Путин пытался послать Китаю и решил, что для этой цели надо послать именно Медведева", – подчеркнул Шустер.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Медведев.
Китай с начала открытого нападения РФ на Украину в феврале 2022 года пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ.
Визит Медведева в Пекин произошел параллельно с визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.