Шустер: В Китае точно знают цену Медведеву. Они могут его воспринимать только как почтальона, который привез письмо от Путина

Шустер (на фото) о Китае: Я не уверен, что они Путина воспринимают всерьез Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он рассказал, что в свое время присутствовал на интервью с представителями правящей в Китае компартии и сделал вывод, что "у них очень прагматичное, совсем другое понимание, кто есть кто в Российской Федерации".

"Я думаю, что они знают цену Медведеву точно. То есть что они Медведева не могут воспринимать. Они могут его воспринимать только как почтальона. "Вот, привез письмо от [президента России Владимира] Путина", как было в средневековье – почтальон привез письмо султану", – объяснил Шустер.

Он выразил уверенность, что Медведева китайцы "всерьез не воспринимали".

"Я не уверен, что они Путина воспринимают всерьез, потому что, в принципе, сейчас Путин слишком от них зависит. [...] Интересно, какой месседж Путин пытался послать Китаю и решил, что для этой цели надо послать именно Медведева", – подчеркнул Шустер.

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