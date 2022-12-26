Шустер: Демилитаризировать ЧВК "Вагнер" будет очень непросто

Речь об этом зашла после слов Шустера, что "самое сложное будет – денацификация России, потому что мы сейчас это называем "рашизм", и реплики Бацман, что "после демилитаризации это будет сделать легче".

"Да, это будет сделать легче. Хотя демилитаризировать ЧВК "Вагнер" [президента России Владимира] Путина будет очень непросто", – согласился телеведущий.

Рассуждая о российском нацизме и вероятной денацификации России, Шустер описал возможное развитие событий с участием ЧВК.

"Мы уже понимаем, что [...] следующей силой после Путина, которая попытается захватить (а возможно, и захватит) власть и уже к этому готовят. Ведь "Вагнер" штурмует этот Бахмут [Донецкой области], а у него это полигон: он пропускает людей (какая ему разница, кто погибает?), он формирует свой костяк, он отрабатывает некую систему", – объяснил Шустер.

По его словам, если в России начнутся "всякие маленькие войны", без которых, как он считает, "не обойтись, если она начнет превращаться в нормальную страну", то есть "в федерацию, а не в империю", с вагнеровцами это будет непросто.

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