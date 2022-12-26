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Шустер: Демилитаризировать ЧВК "Вагнер" будет очень непросто

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Шустер считает, что "Вагнер" в районе Бахмута формирует необходимый ему костяк
Шустер считает, что "Вагнер" в районе Бахмута формирует необходимый ему костяк
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер выразил мнение, что после поражения в войне против Украины будет непросто "демилитаризовать" российскую частную военную компанию "Вагнер".

Речь об этом зашла после слов Шустера, что "самое сложное будет – денацификация России, потому что мы сейчас это называем "рашизм", и реплики Бацман, что "после демилитаризации это будет сделать легче".

"Да, это будет сделать легче. Хотя демилитаризировать ЧВК "Вагнер" [президента России Владимира] Путина будет очень непросто", – согласился телеведущий.

Рассуждая о российском нацизме и вероятной денацификации России, Шустер описал возможное развитие событий с участием ЧВК.

"Мы уже понимаем, что [...] следующей силой после Путина, которая попытается захватить (а возможно, и захватит) власть и уже к этому готовят. Ведь "Вагнер" штурмует этот Бахмут [Донецкой области], а у него это полигон: он пропускает людей (какая ему разница, кто погибает?), он формирует свой костяк, он отрабатывает некую систему", – объяснил Шустер.

По его словам, если в России начнутся "всякие маленькие войны", без которых, как он считает, "не обойтись, если она начнет превращаться в нормальную страну", то есть "в федерацию, а не в империю", с вагнеровцами это будет непросто.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой наемников, в том числе из заключенных, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

Участок фронта, где вагнеровцы активно атакуют позиции ВСУ – Бахмут. По данным воюющего в том районе экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко, наемники ЧВК погибают иногда, даже не получив первую зарплату.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, наемники, демилитаризация, Вагнер, телеведущий, ЧВК
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