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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Видео с Пригожиным – просто картинка". Крищенко прокомментировал вербовку заключенных из РФ в ЧВК "Вагнер"

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По данным активистов, в ЧВК "Вагнер" завербовали десятки тысяч российских заключенных
По данным активистов, в ЧВК "Вагнер" завербовали десятки тысяч российских заключенных
Фото: ЕРА (архив)

Бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии Украины воюет в районе Бахмута Донецкой области, заявил "Цензор.НЕТ" в опубликованном 24 декабря интервью, что наемники российской частной военной компании "Вагнер" иногда не успевают получить первую зарплату.

"Пленные у нас в подразделении были из вагнеровцев. Один – из бывших заключенных, второй – бывший уволившийся из армии белорусский военный, работал где-то на Московии и записался к вагнеровцам. [...] Обещают им многое. Я читал, что до 200 тыс. руб. (около 105 тыс. грн. – "ГОРДОН"). Но они даже первую зарплату получить не успевают. У них все жестко. Запрещают отходить, своих убивают", – сказал он.

Экс-глава полиции Киева считает, что "много добровольцев из зэков у вагнеровцев быть не может".

"Профессиональные преступники не такие уж патриоты, чтобы самим записываться в армию. У них на первом месте собственные интересы. И если такому скажут: "Ты там через полгода получишь помилование и не отсидишь свои пять лет", он лучше их отсидит, потому что там комфортнее. Я думаю, что как в каждой такой закрытой иерархической системе, какова и есть преступная среда, там просто доводят паханам или начальникам колоний, сколько нужно направить людей. И те сами определяют, кому ехать", – объяснил он.

По словам Крищенко, "все эти видео с участием [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина – просто показательная картинка".

"Думаю, не исключено, что осужденного можно выкупить под предлогом его поездки на войну. Сымитировать, что его там убили, изменить документы. Своего рода бизнес на побеге из мест отбывания наказаний. Платят деньги, пишут, что Иванов ушел воевать и погиб, а по документам он становится Петровым", – предположил он.

Экс-глава полиции Киева не исключил, что есть "какая-то программа утилизации этих людей, у них же, согласно данным "Википедии", почти миллион "сидельцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: зарплата, война, заключенные, добровольцы, наемники, пленные, деньги, Андрей Крищенко, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, помилование, тюрьмы, преступник, ЧВК
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