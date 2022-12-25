"Видео с Пригожиным – просто картинка". Крищенко прокомментировал вербовку заключенных из РФ в ЧВК "Вагнер"

"Пленные у нас в подразделении были из вагнеровцев. Один – из бывших заключенных, второй – бывший уволившийся из армии белорусский военный, работал где-то на Московии и записался к вагнеровцам. [...] Обещают им многое. Я читал, что до 200 тыс. руб. (около 105 тыс. грн. – "ГОРДОН"). Но они даже первую зарплату получить не успевают. У них все жестко. Запрещают отходить, своих убивают", – сказал он.

Экс-глава полиции Киева считает, что "много добровольцев из зэков у вагнеровцев быть не может".

"Профессиональные преступники не такие уж патриоты, чтобы самим записываться в армию. У них на первом месте собственные интересы. И если такому скажут: "Ты там через полгода получишь помилование и не отсидишь свои пять лет", он лучше их отсидит, потому что там комфортнее. Я думаю, что как в каждой такой закрытой иерархической системе, какова и есть преступная среда, там просто доводят паханам или начальникам колоний, сколько нужно направить людей. И те сами определяют, кому ехать", – объяснил он.

По словам Крищенко, "все эти видео с участием [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина – просто показательная картинка".

"Думаю, не исключено, что осужденного можно выкупить под предлогом его поездки на войну. Сымитировать, что его там убили, изменить документы. Своего рода бизнес на побеге из мест отбывания наказаний. Платят деньги, пишут, что Иванов ушел воевать и погиб, а по документам он становится Петровым", – предположил он.

Экс-глава полиции Киева не исключил, что есть "какая-то программа утилизации этих людей, у них же, согласно данным "Википедии", почти миллион "сидельцев".

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