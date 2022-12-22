КНДР отправила партию оружия российской ЧВК "Вагнер" – Reuters

В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине Фото: depositphotos.com

По словам источника агентства, Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК "Вагнер".

Собеседник журналистов добавил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер".

При этом в США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине. Однако американские власти обеспокоены тем, что "Северная Корея планирует поставить ЧВК "Вагнер" больше военной техники".

Официальные лица США считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совбезе.

Источник рассказал Reuters, что российский бизнесмен Евгений Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций ЧВК "Вагнер" в Украине, но столкнулся с проблемами при вербовке россиян для участия в военных действиях.

По оценкам Соединенных Штатов, в Украине дислоцировано 50 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, завербованных из российских тюрем, сказал чиновник.