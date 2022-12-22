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КНДР отправила партию оружия российской ЧВК "Вагнер" – Reuters

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В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине
В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине
Фото: depositphotos.com

Частная российская военная компания "Вагнер" приняла партию оружия из Северной Кореи. Об этом агентству Reuters заявил высокопоставленный чиновник администрации США.

По словам источника агентства, Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК "Вагнер".

Собеседник журналистов добавил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер".

При этом в США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине. Однако американские власти обеспокоены тем, что "Северная Корея планирует поставить ЧВК "Вагнер" больше военной техники".

Официальные лица США считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совбезе.

Источник рассказал Reuters, что российский бизнесмен Евгений Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций ЧВК "Вагнер" в Украине, но столкнулся с проблемами при вербовке россиян для участия в военных действиях.

По оценкам Соединенных Штатов, в Украине дислоцировано 50 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, завербованных из российских тюрем, сказал чиновник.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, КНДР, оружие, Северная Корея, война, боевики, война России против Украины, Вагнер, Reuters, Евгений Пригожин
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