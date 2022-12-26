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Швец: Путин отморозок. Парень из подворотни ушел в спортзал, где его воспитывал уголовник. Потом бандитский Петербург, где кровь лилась рекой. Это его университеты

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Швец: Путину объясняли 20 лет, что он великий, гениальный. И он поверил в это
Швец: Путину объясняли 20 лет, что он великий, гениальный. И он поверил в это
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин случайно попал институт КГБ СССР (сейчас это российская Академия внешней разведки). Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"В том учебном заведении, где мы учились, – он туда попал случайно. И мне иногда говорят: "Он каэгбэшник". Да он не кагэбэшник. Он отморозок. То есть парень из подворотни, потом ушел в подвал, в спортзал, где его тренировал и воспитывал уголовник. Это его университеты. Потом этот бандитский Петербург, где кровь лилась рекой. И этот отморозок не обременен знаниями, интеллектом, мозжечок маленький", – заявил Швец. 

По мнению Швеца, Путина "сделали президентом" из-за того, что он был "тихий, тишайший" и якобы уверенности в том, что им можно управлять. 

"Ну и, как всегда в Советском Союзе со времен Сталина, выбирали того, кто считается управляемым, а потом получается то, что мы имеем. [...] Ему объясняли 20 лет, что он великий, гениальный. И он поверил в это", – добавил Швец. 

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?" Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, СССР, Санкт-Петербург, КГБ, Юрий Швец
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