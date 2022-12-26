Швец: Путин отморозок. Парень из подворотни ушел в спортзал, где его воспитывал уголовник. Потом бандитский Петербург, где кровь лилась рекой. Это его университеты

Швец: Путину объясняли 20 лет, что он великий, гениальный. И он поверил в это Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"В том учебном заведении, где мы учились, – он туда попал случайно. И мне иногда говорят: "Он каэгбэшник". Да он не кагэбэшник. Он отморозок. То есть парень из подворотни, потом ушел в подвал, в спортзал, где его тренировал и воспитывал уголовник. Это его университеты. Потом этот бандитский Петербург, где кровь лилась рекой. И этот отморозок не обременен знаниями, интеллектом, мозжечок маленький", – заявил Швец.

По мнению Швеца, Путина "сделали президентом" из-за того, что он был "тихий, тишайший" и якобы уверенности в том, что им можно управлять.

"Ну и, как всегда в Советском Союзе со времен Сталина, выбирали того, кто считается управляемым, а потом получается то, что мы имеем. [...] Ему объясняли 20 лет, что он великий, гениальный. И он поверил в это", – добавил Швец.

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?" Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



