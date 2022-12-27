Путин учредил новую должность для Медведева

Ранее, согласно положению о военно-промышленной комиссии, в этой структуре не был предусмотрен пост первого заместителя председателя. Медведев в этой должности, в частности, получил полномочия вести заседания комиссии и создавать внутри нее советы и рабочие группы, говорится в указе президента страны-оккупанта.

Председателем военно-промышленной комиссии является сам Путин.

Военно-промышленная комиссия РФ образована в 1999 году как Комиссия по военно-промышленным вопросам правительства РФ, в 2006 году переименована в военно-промышленную комиссию, а в 2014 году переподчинена президенту РФ. В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.