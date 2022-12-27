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"Саурон всея Руси". Путин подарил кольца участникам саммита СНГ. В соцсетях увидели параллели с сюжетом "Властелина колец", а Лукашенко назвали "любимой женой"

Путин подарил сувенирные золотые кольца лидерам стран СНГ, приехавшим на неформальный саммит в Москву
Путин подарил сувенирные золотые кольца лидерам стран СНГ, приехавшим на неформальный саммит в Москву
Фото: EPA

Лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном саммите в Санкт-Петербурге (РФ) были вручены "клубные кольца" с новогодними поздравлениями и цифрой "2023". Об этом 26 декабря написал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Секрет перстня Первого (так "Пул Первого" в своих новостях называет Лукашенко. – "ГОРДОН") раскрыт. Девять клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них – поздравления к Новому году", – сказано в сообщении.

На фотографиях с саммита кольцо на пальце можно заметить только у Лукашенко – отмечается, что раньше за белорусским политиком, называющим себя "президентом РБ", "такого не наблюдалось". 

Утверждается, что обладателями колец, помимо Лукашенко, стали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, итого – девять лидеров стран СНГ.

При этом, согласно исламским традициям, мужчинам-мусульманам запрещено носить золотые украшения, а в ряде государств, представленных на саммите СНГ, основной религией является ислам.

В соцсетях сравнивают девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Эти кольца выковал Саурон, владыка Мордора и величайший враг свободных народов Средиземья, чтобы поработить людей.

Получивший украинской гражданство российский публицист Александр Невзоров заметил в Telegram, что теперь, вероятно, российских оккупантов в Украине можно официально называть "орками".

"Ну все, приехали. Грядет радикальное изменение диагноза. Кремлевскому безумцу кто-то рассказал про "Властелина колец" и он решил стать "Сауроном всея Руси"

В фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, по мнению публициста, Путин "уже наигрался", а Саурон – "круче".

"Назгулами (у Толкина – девятеро владык из числа людей, порабощенные кольцами власти и ставшие слугами Саурона. – "ГОРДОН") он назначил охреневших от такой чести Токаева, Пашиняна, Жапарова, Лукашенко и прочих, раздав всем специально изготовленные "кольца власти". Себе самому, кремлевский саурончик сделал самое большое и толстое "кольцо всевластия". Вероятно, наименование "орки" станет официальным обозначением российских военнослужащих. Разрешение использовать в армейских столовых человечину для "макарон по-флотски" и эскалопов сейчас в процессе обсуждения", – написал Невзоров.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram отметил, что "дарить кольцо – плохая примета".

Знающие говорят, что это к скорому расставанию. Но, судя по всему, Путин в этом отношении абсолютно не суеверен. Может, поэтому на неформальном саммите лидеров СГН бункерный султан одарил всех своих "наложниц" памятными кольцами.

Вопрос об уместности такого "презента" советник главы МВД Украины предлагает оставить знатокам дипломатического протокола и этикета.

"Но есть все основания полагать, что "жили они долго и счастливо" – это уже не об СНГ и России. Ведь единственным, кто публично надел это украшение на встречу, оказалась "любимая жена" из Беларуси. Приметы не обманешь", – написал Геращенко, имея в виду Лукашенко.

Российский политолог Екатерина Шульман в Facebook предупреждает, что "символическое – опасная материя".

"В своем скромном качестве толкиниста-любителя замечу лишь одно: в игру с символами вкралась роковая ошибка. Темный Властелин раздал девять колец тем вождям людей, которых хотел превратить в призраков и поработить (в чем преуспел). Но его собственное кольцо – не одно из девяти. О Улайри, на смерть обреченные, где же единое кольцо, которое правит вами? У кого оно? Не у одного из вас, упомянутых в списке, а у кого-то другого. Что касается первого из назгул, Короля Ангмара (не Мордора, заметим), то судьба его известна. Остальные могут быть умнее и подарочки не надевать", – заметила Шульман.

https://www.facebook.com/Ekaterina.Schulmann/posts/pfbid0tMT9NKtVEKfggF3E7B7D4F8fm7PBEFKzfvokcDC8HfVpZqJRDy3duSv5JvkcLBx6l

Telegram-канал ЧТД, обыгрывая тот факт, что кольцо надел лишь Лукашенко, называет его "властелином кольца" и напоминает о внешнем сходстве Путина и другого героя саги Токина – хоббита Голлума, которое стало поводом для мемов еще в 2000-х.

"Лукашенко – единственный, кто публично надел это украшение на встречу. Путин (которого не раз сравнивали с Голлумом) устроил себе персонального "Властелина кольца", – сказано в посте

Пользователь Twitter с ником Давид Гримм после вручения колец лидерам СНГ предлагает новую расшифровку этой аббревиатуры.

"СНГ – Союз НазГулов", – пишет он.

А пользователь Twitter с ником Red Shuhow резюмирует, что аналогия с Мордором еще никогда не была столь точной.

Контекст:

Традиционная неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Санкт-Петербурге 26–27 декабря.

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