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Лукашенко и Путин провели 10-ю за год встречу. В этот раз – в музее

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Лукашенко и Путин приехали в музей вместе
Лукашенко и Путин приехали в музей вместе
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 27 декабря встретились в Русском музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Согласно релизу, встреча прошла перед неформальным завтраком лидеров СНГ. 

"Лукашенко и Путин прибыли к зданию музея вместе, учитывая, что оба разместились в пригороде Санкт-Петербурга – Стрельне. Утром президент России заехал за белорусским коллегой. А накануне разъезжались тоже вместе", – говорится в релизе. 

Лукашенко заявил, что 26 декабря "были окончательно согласованы многие вопросы". По его словам, речь шла об экономике. 

"Если кто-то, правильно вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над "i", – заявил он, обращаясь к Путину. Также Лукашенко хвалил "чистоту" улиц в Санкт-Петербурге и благодарил за поездку в центр подготовки космонавтов 24 декабря. 

На сайте Кремля тоже сообщили о разговоре Путина и Лукашенко, состоявшемся в музее, это расшифровка заявлений двух собеседников. 

Ни в релизе пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси, ни в релизе пресс-службы Путина среди тем разговора не упоминается Украина. Подробностей о каких-либо договоренностях тоже нет. The New York Times считает, что и визит, и комментарии Лукашенко подчеркнули его близость к Путину и могут усилить опасения, что Москва попытается втянуть Беларусь в войну против Украины.

Контекст:

По подсчетам "Радыё Свабода", это 10-я с начала года встреча Путина и Лукашенко. 19 декабря Лукашенко встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, когда тот впервые за три года приехал в Минск.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, Санкт-Петербург, переговоры, война России против Украины, встреча
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