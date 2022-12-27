Лукашенко и Путин провели 10-ю за год встречу. В этот раз – в музее

Согласно релизу, встреча прошла перед неформальным завтраком лидеров СНГ.

"Лукашенко и Путин прибыли к зданию музея вместе, учитывая, что оба разместились в пригороде Санкт-Петербурга – Стрельне. Утром президент России заехал за белорусским коллегой. А накануне разъезжались тоже вместе", – говорится в релизе.

Лукашенко заявил, что 26 декабря "были окончательно согласованы многие вопросы". По его словам, речь шла об экономике.

"Если кто-то, правильно вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над "i", – заявил он, обращаясь к Путину. Также Лукашенко хвалил "чистоту" улиц в Санкт-Петербурге и благодарил за поездку в центр подготовки космонавтов 24 декабря.

На сайте Кремля тоже сообщили о разговоре Путина и Лукашенко, состоявшемся в музее, это расшифровка заявлений двух собеседников.

Ни в релизе пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси, ни в релизе пресс-службы Путина среди тем разговора не упоминается Украина. Подробностей о каких-либо договоренностях тоже нет. The New York Times считает, что и визит, и комментарии Лукашенко подчеркнули его близость к Путину и могут усилить опасения, что Москва попытается втянуть Беларусь в войну против Украины.