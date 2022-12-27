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"Ожидание: "Путин – Саурон". Реальность: "А король-то – Голлум". Соцсети отреагировали мемами на "кольца власти", которые получили участники саммита СНГ

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Участники саммита СНГ (в основном Путин) стали героями мемов из-за вручения им подарков золотых колец
Участники саммита СНГ (в основном Путин) стали героями мемов из-за вручения им подарков – золотых колец
Фото: EPA

Пользователи социальных сетей отреагировали многочисленными мемами на вручение золотых колец главам стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге (РФ), в котором соцсети усмотрели параллели с сюжетом книги "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина.

Президент РФ Владимир Путин, согласно сюжету Толкина, в мемах чаще сравнивается с владыкой Мордора Сауроном. Однако часть авторов мемов вспомнила о давно подмеченном внешнем сходстве Путина и другого героя саги Толкина – хоббита Голлума.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в мемах фигурирует как хоббит Фродо Бэггинс, главный протагонист "Властелина колец", который при помощи друзей в итоге справился с Сауроном.

"Ожидание: "Путин – Саурон". Реальность: "А король-то – Голлум", – написала в Twitter Вера Ларина, добавив, что "теперь вся надежда на Фродо".

Пользователь Twitter НебезразличнаЯ Варвара присоединяется к мнению, что Путин – так себе Саурон.

"Несменяемые унылые кольценосцы с диктаторским уклоном. Из х...йла – Саурон, как из говна – пуля", – такую характеристику получили участники саммита стран СНГ. 

Пользователь Twitter Український Шива также напомнил о сходстве российского президента с Голлумом, изобразив того на фоне Кремля.

Пользователь Twitter с ником Страдающее Средневековье вывел в образе Голлума самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – единственного участника саммита, которого фотографы зафиксировали с подаренным кольцом на руке.

Пользователь Twitter Блюз Ездовых Собак предположил, что "дед нашел в бункере на видеокассетах трилогию "Властелин колец". Так родился образ "дед-Саурон".

Зеленского в образе Фродо запостил в Telegram получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

Telegram-канал StopFake отреагировал на вручение колец в Санкт-Петербурге переделкой песни "Драгоценная моя женщина".

Пользователь Twitter, ведущий аккаунт с ником Антивсе, резюмирует, что после вручения колец ассоциация России с Мордором стала прочнее.

"Реально ведь Мордор. "А девять… девять колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти." Он [Genby] ведь думает, что он – Саурон, но мы то точно знаем кто он на самом деле", – говорится в посте.

А СНГ, по версии страницы в Facebook новостного веб-сайта "Санкт-Петербург Live. Тот самый", расшифровывается теперь не как "Содружество Независимых Государств", а как "Содружество Назгульских Государств". На сопровождающей пост картинке лидеры стран СНГ сопоставляются с рабами Саурона по сюжету "Властелина колец" – назгулами.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08HVseKiDWKEEVAxdd45trkFdMsDQxZ7kYMswaa1xu8f9R73qCysYvdRuaDZpmSQLl&id=100063635177864

Жительница Алматы (Казахстан) Юлия Боровинская в Facebook отмечает, что "Пу – никакой не Саурон, а такой же назгул, как и остальные", раз оставил одно из девяти колец себе.

"Кстати, имя Назгуль переводится с казахского, как "нежный цветок", так что нашенскому господину К-Ж [президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, также получившему в подарок кольцо], вероятно, не стремно так называться", – полагает она. 

https://www.facebook.com/kizunejb/posts/pfbid02ncMnujQcS1HXoSyaC7eR98LscAKoQ4sydsEAWaxx5TaLX2MD5fyQBhid5XhpRcUgl

Наконец, Госпогранслужба Украины в Telegram просто напомнила, чем в саге Толкина закончилась история Мордора и Башни Саурона.

Контекст:

Для участников неформального саммита стран СНГ, принимающей стороной которого является Россия и руководитель страны-оккупанта Путин, были изготовлены девять "клубных колец", одно из которых заметили на руке Лукашенко.

В соцсетях сравнили девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью кольцами власти из произведений Толкина. Эти кольца дал королям людей Темный властелин Саурон (выкованы они были при его участии), владыка Мордора и величайший враг свободных народов Средиземья, чтобы обрести союзников, поработить их и превратить в рабов-назгулов.

Девять "колец власти" даровали обладателям могущество, магические силы и способность влиять на волю других людей. Обратной стороной магических свойств колец были жажда господства и в итоге обращение ко злу. Порабощенные кольцами назгулы стали верными рабами Саурона. который собрал в Мордоре армию орков и начал войну с людьми.

В финале саги, несмотря на все усилия Саурона и его армии, Мордор пал. Темная Башня, Черные Врата и Клыки Мордора разрушились, Саурон и его назгулы были побеждены и окончательно развоплощены.

Зеленский ранее заявлял, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, Кремль, СНГ, Хоббит, Саурон, Око Саурона, мем, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, Джон Толкин, Властелин колец, Джон Рональд Руэл Толкин, Касым-Жомарт Токаев, мемы
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