"Ожидание: "Путин – Саурон". Реальность: "А король-то – Голлум". Соцсети отреагировали мемами на "кольца власти", которые получили участники саммита СНГ

Президент РФ Владимир Путин, согласно сюжету Толкина, в мемах чаще сравнивается с владыкой Мордора Сауроном. Однако часть авторов мемов вспомнила о давно подмеченном внешнем сходстве Путина и другого героя саги Толкина – хоббита Голлума.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в мемах фигурирует как хоббит Фродо Бэггинс, главный протагонист "Властелина колец", который при помощи друзей в итоге справился с Сауроном.
"Ожидание: "Путин – Саурон". Реальность: "А король-то – Голлум", – написала в Twitter Вера Ларина, добавив, что "теперь вся надежда на Фродо".
Ожидание: «путин-Саурон»— Вера Ларина (@prv1AaQ0s00ako3) December 27, 2022
Реальность: «а король-то - Голлум» pic.twitter.com/8Aucfp5zNq
Пользователь Twitter НебезразличнаЯ Варвара присоединяется к мнению, что Путин – так себе Саурон.
"Несменяемые унылые кольценосцы с диктаторским уклоном. Из х...йла – Саурон, как из говна – пуля", – такую характеристику получили участники саммита стран СНГ.
Несменяемые унылые кольценосцы с диктаторским уклоном.— НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) December 27, 2022
Из Хуйла Саурон, как из говна пуля. pic.twitter.com/twxPbeURaT
Пользователь Twitter Український Шива также напомнил о сходстве российского президента с Голлумом, изобразив того на фоне Кремля.
Путін подарував учасникам саміту СНГ 9 перстнів. pic.twitter.com/VBGc87juJe— Український Шива * (@evil_RRRR) December 27, 2022
Пользователь Twitter с ником Страдающее Средневековье вывел в образе Голлума самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – единственного участника саммита, которого фотографы зафиксировали с подаренным кольцом на руке.
Путин: Лукашенко, на держи кольцо СНГ— Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) December 27, 2022
Лукашенко: pic.twitter.com/Z6WxPdXUOL
Пользователь Twitter Блюз Ездовых Собак предположил, что "дед нашел в бункере на видеокассетах трилогию "Властелин колец". Так родился образ "дед-Саурон".
дед-саурон * pic.twitter.com/yqTv7arFXU— * * * (@GlobalTwitNews) December 27, 2022
Зеленского в образе Фродо запостил в Telegram получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.
Telegram-канал StopFake отреагировал на вручение колец в Санкт-Петербурге переделкой песни "Драгоценная моя женщина".
Пользователь Twitter, ведущий аккаунт с ником Антивсе, резюмирует, что после вручения колец ассоциация России с Мордором стала прочнее.
"Реально ведь Мордор. "А девять… девять колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти." Он [Genby] ведь думает, что он – Саурон, но мы то точно знаем кто он на самом деле", – говорится в посте.
Реально ведь Мордор.— Антивсё (@Antyvsio) December 27, 2022
"А Девять… Девять Колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти."
Он ведь думает что он Саурон, но мы то точно знаем кто он на самом деле. pic.twitter.com/jITdbSxAO7
А СНГ, по версии страницы в Facebook новостного веб-сайта "Санкт-Петербург Live. Тот самый", расшифровывается теперь не как "Содружество Независимых Государств", а как "Содружество Назгульских Государств". На сопровождающей пост картинке лидеры стран СНГ сопоставляются с рабами Саурона по сюжету "Властелина колец" – назгулами.
Жительница Алматы (Казахстан) Юлия Боровинская в Facebook отмечает, что "Пу – никакой не Саурон, а такой же назгул, как и остальные", раз оставил одно из девяти колец себе.
"Кстати, имя Назгуль переводится с казахского, как "нежный цветок", так что нашенскому господину К-Ж [президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, также получившему в подарок кольцо], вероятно, не стремно так называться", – полагает она.
Наконец, Госпогранслужба Украины в Telegram просто напомнила, чем в саге Толкина закончилась история Мордора и Башни Саурона.
Для участников неформального саммита стран СНГ, принимающей стороной которого является Россия и руководитель страны-оккупанта Путин, были изготовлены девять "клубных колец", одно из которых заметили на руке Лукашенко.
В соцсетях сравнили девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью кольцами власти из произведений Толкина. Эти кольца дал королям людей Темный властелин Саурон (выкованы они были при его участии), владыка Мордора и величайший враг свободных народов Средиземья, чтобы обрести союзников, поработить их и превратить в рабов-назгулов.
Девять "колец власти" даровали обладателям могущество, магические силы и способность влиять на волю других людей. Обратной стороной магических свойств колец были жажда господства и в итоге обращение ко злу. Порабощенные кольцами назгулы стали верными рабами Саурона. который собрал в Мордоре армию орков и начал войну с людьми.
В финале саги, несмотря на все усилия Саурона и его армии, Мордор пал. Темная Башня, Черные Врата и Клыки Мордора разрушились, Саурон и его назгулы были побеждены и окончательно развоплощены.
Зеленский ранее заявлял, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.