"Ожидание: "Путин – Саурон". Реальность: "А король-то – Голлум". Соцсети отреагировали мемами на "кольца власти", которые получили участники саммита СНГ

Президент РФ Владимир Путин, согласно сюжету Толкина, в мемах чаще сравнивается с владыкой Мордора Сауроном. Однако часть авторов мемов вспомнила о давно подмеченном внешнем сходстве Путина и другого героя саги Толкина – хоббита Голлума.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в мемах фигурирует как хоббит Фродо Бэггинс, главный протагонист "Властелина колец", который при помощи друзей в итоге справился с Сауроном.

"Ожидание: "Путин – Саурон". Реальность: "А король-то – Голлум", – написала в Twitter Вера Ларина, добавив, что "теперь вся надежда на Фродо".

Пользователь Twitter НебезразличнаЯ Варвара присоединяется к мнению, что Путин – так себе Саурон.

"Несменяемые унылые кольценосцы с диктаторским уклоном. Из х...йла – Саурон, как из говна – пуля", – такую характеристику получили участники саммита стран СНГ.

Несменяемые унылые кольценосцы с диктаторским уклоном.

Из Хуйла Саурон, как из говна пуля. pic.twitter.com/twxPbeURaT — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) December 27, 2022

Пользователь Twitter Український Шива также напомнил о сходстве российского президента с Голлумом, изобразив того на фоне Кремля.

Путін подарував учасникам саміту СНГ 9 перстнів. pic.twitter.com/VBGc87juJe — Український Шива * (@evil_RRRR) December 27, 2022

Пользователь Twitter с ником Страдающее Средневековье вывел в образе Голлума самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – единственного участника саммита, которого фотографы зафиксировали с подаренным кольцом на руке.

Путин: Лукашенко, на держи кольцо СНГ



Лукашенко: pic.twitter.com/Z6WxPdXUOL — Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) December 27, 2022

Пользователь Twitter Блюз Ездовых Собак предположил, что "дед нашел в бункере на видеокассетах трилогию "Властелин колец". Так родился образ "дед-Саурон".

Зеленского в образе Фродо запостил в Telegram получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

Telegram-канал StopFake отреагировал на вручение колец в Санкт-Петербурге переделкой песни "Драгоценная моя женщина".

Пользователь Twitter, ведущий аккаунт с ником Антивсе, резюмирует, что после вручения колец ассоциация России с Мордором стала прочнее.

"Реально ведь Мордор. "А девять… девять колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти." Он [Genby] ведь думает, что он – Саурон, но мы то точно знаем кто он на самом деле", – говорится в посте.

Реально ведь Мордор.

"А Девять… Девять Колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти."

Он ведь думает что он Саурон, но мы то точно знаем кто он на самом деле. pic.twitter.com/jITdbSxAO7 — Антивсё (@Antyvsio) December 27, 2022

А СНГ, по версии страницы в Facebook новостного веб-сайта "Санкт-Петербург Live. Тот самый", расшифровывается теперь не как "Содружество Независимых Государств", а как "Содружество Назгульских Государств". На сопровождающей пост картинке лидеры стран СНГ сопоставляются с рабами Саурона по сюжету "Властелина колец" – назгулами.

Жительница Алматы (Казахстан) Юлия Боровинская в Facebook отмечает, что "Пу – никакой не Саурон, а такой же назгул, как и остальные", раз оставил одно из девяти колец себе.

"Кстати, имя Назгуль переводится с казахского, как "нежный цветок", так что нашенскому господину К-Ж [президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, также получившему в подарок кольцо], вероятно, не стремно так называться", – полагает она.

Наконец, Госпогранслужба Украины в Telegram просто напомнила, чем в саге Толкина закончилась история Мордора и Башни Саурона.