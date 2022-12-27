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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы читали Толкина". В СБУ пообещали Путину "только плохие новости"

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В СБУ намекнули Путину, что случилось с Мордором и Сауроном
В СБУ намекнули Путину, что случилось с Мордором и Сауроном
Фото: EPA

В Службе безопасности СБУ отреагировали на вручение золотых колец главам стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге (РФ), в котором соцсети усмотрели параллели с сюжетом книги "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина.

Коллаж, изображающий бойцов спецподразделения СБУ на фоне окна, в котором изображено Око Саурона, один из символов Мордора, обнародовала 27 декабря в Facebook пресс-служба ведомства.

"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал девять колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина, и у нас для него [Путина] только плохие новости", – сказано в сообщении.

Пост пресс-службы СБУ на момент публикации новости был единственной реакцией официальных структур Украины на вручение колец лидерам государств СНГ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02z57caVYJkaPtopFHRbFVgtFYr3rQER8J5bx2KS6zYL8Cq8t9TFcRUVb2P6GEoHUl

Для участников неформального саммита стран СНГ, принимающей стороной которого является Россия и президент страны-оккупанта Владимир Путин, были изготовлены девять "клубных колец", одно из которых заметили на руке самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В соцсетях сравнили девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью кольцами власти из произведений Толкина. Эти кольца дал королям людей Саурон (выкованы они были при его участии), владыка Мордора и величайший враг свободных народов Средиземья, чтобы поработить их и превратить в рабов-назгулов. Соответственно, Путин в этих сравнениях оказался в роли Саурона.

В финале саги, несмотря на все усилия Саурона и его армии, Мордор пал. Темная Башня, Черные Врата и Клыки Мордора разрушились, Саурон и его назгулы были побеждены и окончательно развоплощены.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

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