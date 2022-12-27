"Мы читали Толкина". В СБУ пообещали Путину "только плохие новости"

Коллаж, изображающий бойцов спецподразделения СБУ на фоне окна, в котором изображено Око Саурона, один из символов Мордора, обнародовала 27 декабря в Facebook пресс-служба ведомства.
"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал девять колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина, и у нас для него [Путина] только плохие новости", – сказано в сообщении.
Пост пресс-службы СБУ на момент публикации новости был единственной реакцией официальных структур Украины на вручение колец лидерам государств СНГ.
Для участников неформального саммита стран СНГ, принимающей стороной которого является Россия и президент страны-оккупанта Владимир Путин, были изготовлены девять "клубных колец", одно из которых заметили на руке самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
В соцсетях сравнили девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью кольцами власти из произведений Толкина. Эти кольца дал королям людей Саурон (выкованы они были при его участии), владыка Мордора и величайший враг свободных народов Средиземья, чтобы поработить их и превратить в рабов-назгулов. Соответственно, Путин в этих сравнениях оказался в роли Саурона.
В финале саги, несмотря на все усилия Саурона и его армии, Мордор пал. Темная Башня, Черные Врата и Клыки Мордора разрушились, Саурон и его назгулы были побеждены и окончательно развоплощены.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
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