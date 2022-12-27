Подоляк – россиянам: Украина вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию РФ, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала", – написал Подоляк.

Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть…

Росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію Рф, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 27, 2022

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС, опубликованном 27 декабря, в очередной раз предложил Украине "подобру-поздорову" выполнить требования РФ по "демилитаризации" и "денацификации". Иначе, пригрозил Лавров, "вопрос решит армия России".