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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк – россиянам: Украина вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала

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Подоляк предлагает россиянам принять реальность
Подоляк предлагает россиянам принять реальность
Фото: president.gov.ua

России в войне, которую она развязала против Украины, не помогут мобилизация и поддержка со стороны Ирана. Об этом заявил 27 декабря в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию РФ, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала", – написал Подоляк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС, опубликованном 27 декабря, в очередной раз предложил Украине "подобру-поздорову" выполнить требования РФ по "демилитаризации" и "денацификации". Иначе, пригрозил Лавров, "вопрос решит армия России".

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября спрогнозировал, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. Но "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, подчеркнул глава разведки.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, оккупация, угрозы, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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