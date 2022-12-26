Подоляк о завершении войны: Финал может быть только один

Подоляк: Нет никакой "СВО" и нет никаких "целей по "демилитаризации" и "денацификации" Фото: Михайло Подоляк / Telegram

"Нет никакой "СВО" и нет никаких "целей по "демилитаризации" и "денацификации"… Есть полноценная война, которую намеренно начала Россия, чтобы уничтожить Украинское государство и массово убивать украинских граждан", – отметил Подоляк.

По его словам, "у войны может быть только один финал: агрессор должен проиграть и быть жестоко наказан".

Немає жодної «СВО» і немає жодних «цілей щодо демілітаризації та денацифікації»…

Є повноцінна війна, яку навмисно розпочала Рф, щоб знищити * державу і масово вбивати українських громадян...

У війни може бути лише один фінал: агресор має програти і бути жорстоко покараний. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 26, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)