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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о завершении войны: Финал может быть только один

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Подоляк: Нет никакой "СВО" и нет никаких "целей по "демилитаризации" и "денацификации"
Подоляк: Нет никакой "СВО" и нет никаких "целей по "демилитаризации" и "денацификации"
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Единственно возможным исходом российско-украинской войны может быть поражение РФ и наказание страны-агрессора. Об этом 26 декабря в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Нет никакой "СВО" и нет никаких "целей по "демилитаризации" и "денацификации"… Есть полноценная война, которую намеренно начала Россия, чтобы уничтожить Украинское государство и массово убивать украинских граждан", – отметил Подоляк.

По его словам, "у войны может быть только один финал: агрессор должен проиграть и быть жестоко наказан".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Спустя месяцы после вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Михаил Подоляк
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