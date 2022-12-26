Подоляк о завершении войны: Финал может быть только один

"Нет никакой "СВО" и нет никаких "целей по "демилитаризации" и "денацификации"… Есть полноценная война, которую намеренно начала Россия, чтобы уничтожить Украинское государство и массово убивать украинских граждан", – отметил Подоляк.
По его словам, "у войны может быть только один финал: агрессор должен проиграть и быть жестоко наказан".
Немає жодної «СВО» і немає жодних «цілей щодо демілітаризації та денацифікації»…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 26, 2022
Є повноцінна війна, яку навмисно розпочала Рф, щоб знищити * державу і масово вбивати українських громадян...
У війни може бути лише один фінал: агресор має програти і бути жорстоко покараний.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".
Спустя месяцы после вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".