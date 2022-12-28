По всей Украине воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя в Беларуси

Первая информация об опасности поступила в 11.20. Через четыре минуты, в 11.24, тревога была объявлена по всей территории Украины.
По данным Telegram-канала, на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К вооруженных сил РФ.
Предыдущий раз масштабная воздушная тревога в Украине была накануне, 27 декабря.
Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах, однако тревога одновременно на всей территории страны бывает не так часто.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.