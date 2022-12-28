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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По всей Украине воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя в Беларуси

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Предыдущий раз масштабная воздушная тревога в Украине была накануне, 27 декабря
Предыдущий раз масштабная воздушная тревога в Украине была накануне, 27 декабря
Фото: depositphotos.com

По всей Украине днем 28 декабря объявлена масштабная воздушная тревога, сообщил Telegram-канал, отслеживающий тревоги в стране.

Первая информация об опасности поступила в 11.20. Через четыре минуты, в 11.24, тревога была объявлена по всей территории Украины.

По данным Telegram-канала, на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К вооруженных сил РФ.

Предыдущий раз масштабная воздушная тревога в Украине была накануне, 27 декабря.

Контекст:

Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах, однако тревога одновременно на всей территории страны бывает не так часто.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, аэродром, истребители, война России против Украины, воздушная тревога
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