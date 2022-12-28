По всей Украине воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя в Беларуси

Предыдущий раз масштабная воздушная тревога в Украине была накануне, 27 декабря Фото: depositphotos.com

Первая информация об опасности поступила в 11.20. Через четыре минуты, в 11.24, тревога была объявлена по всей территории Украины.

По данным Telegram-канала, на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К вооруженных сил РФ.

Предыдущий раз масштабная воздушная тревога в Украине была накануне, 27 декабря.