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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Беларуси зафиксирован взлет истребителей

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Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах
Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах
Фото: depositphotos.com

В Украине днем 27 декабря объявили масштабную воздушную тревогу, сообщил Telegram-канал, отслеживающий тревоги в стране.

Первые данные об опасности начали поступать в 14.42, а уже через три минуты тревога была объявлена по всей территории Украины.

Незадолго до этого Telegram-канал сообщил о взлете истребителя МиГ-31К с военного аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Контекст:

Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах, однако тревога одновременно на всей территории страны бывает не так часто.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Беларусь, аэродром, истребители, война России против Украины, воздушная тревога
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