По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Беларуси зафиксирован взлет истребителей

Первые данные об опасности начали поступать в 14.42, а уже через три минуты тревога была объявлена по всей территории Украины.
Незадолго до этого Telegram-канал сообщил о взлете истребителя МиГ-31К с военного аэродрома Мачулищи в Беларуси.
Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах, однако тревога одновременно на всей территории страны бывает не так часто.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.