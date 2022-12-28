В Беларуси вынесли приговоры еще трем "рельсовым партизанам"

28 февраля 2022 года, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины, когда войска и военная техника наступали в том числе с территории Беларуси, эти мужчины сожгли в Гомельской области релейный шкаф (там установлена аппаратуры, которая обеспечивает движение железнодорожных составов). В результате светофоры и стрелочные переводы на одном из участков железной дороги Жлобин – Калинковичи, которая продолжается в Украину, были выведены из строя, рассказали правозащитники. Об этом, как сообщает Zerkalo, сказано в приговорах.
Дзикун, Мольчанов и Равич подожгли шкаф с целью замедлить поставки в Украину российской техники и оружия, отмечает "Гомельская весна". Их обвинили в терактах, измене родине, умышленном повреждении транспортных средств или средств связи, создании или участии в экстремистских организациях.
Движение "Весна" опубликовало их фото в зале суда.
Дзикуна приговорили к 23 годам лишения свободы, Равича – к 22, а Молчанова – к 21, ценные вещи, которые изъяли у них при обысках, конфисковали в пользу государства, также всем троим назначили штраф в размере 4,8 тыс. белорусских рублей (около 70 тыс. грн). Заседание проходило в закрытом режиме.
Дзикун, Мольчанов и Равич получили самые суровые приговоры по делам о "диверсиях" на железной дороге, подчеркивает Zerkalo. "Гомельская весна" добавляет, что всех троих правозащитники считают политзаключенными.
После того как Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля в том числе с территории Беларуси, люди, которых называли "рельсовыми партизанами", пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.
22 декабря в Беларуси к 16 годам заключения приговорили по делу "рельсовых партизан" Виталия Мельника (ему при задержании в апреле прострелили колени, информация об этом широко разошлась в СМИ).