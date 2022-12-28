ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси вынесли приговоры еще трем "рельсовым партизанам"

"Партизаны" в феврале сожгли релейный шкаф в Гомельской области
"Партизаны" в феврале сожгли релейный шкаф в Гомельской области
Фото: Вясна / Правы чалавека ў Беларусі / Telegram

Гомельский областной суд на заседании 27 декабря вынес приговоры для "рельсовых партизан" – жителей Светлогорска Дениса Дзикуна, Олега Мольчанова и Дмитрия Равича, сообщает сайт правозащитной организации "Гомельская весна".

28 февраля 2022 года, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины, когда войска и военная техника наступали в том числе с территории Беларуси, эти мужчины сожгли в Гомельской области релейный шкаф (там установлена аппаратуры, которая обеспечивает движение железнодорожных составов). В результате светофоры и стрелочные переводы на одном из участков железной дороги Жлобин – Калинковичи, которая продолжается в Украину, были выведены из строя, рассказали правозащитники. Об этом, как сообщает Zerkalo, сказано в приговорах. 

Дзикун, Мольчанов и Равич подожгли шкаф с целью замедлить поставки в Украину российской техники и оружия, отмечает "Гомельская весна". Их обвинили в терактах, измене родине, умышленном повреждении транспортных средств или средств связи, создании или участии в экстремистских организациях. 

Движение "Весна" опубликовало их фото в зале суда. 

Дзикуна приговорили к 23 годам лишения свободы, Равича – к 22, а Молчанова – к 21, ценные вещи, которые изъяли у них при обысках, конфисковали в пользу государства, также всем троим назначили штраф в размере 4,8 тыс. белорусских рублей (около 70 тыс. грн). Заседание проходило в закрытом режиме.

Дзикун, Мольчанов и Равич получили самые суровые приговоры по делам о "диверсиях" на железной дороге, подчеркивает Zerkalo. "Гомельская весна" добавляет, что всех троих правозащитники считают политзаключенными. 

Контекст:

После того как Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля в том числе с территории Беларуси, люди, которых называли "рельсовыми партизанами", пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины. 

22 декабря в Беларуси к 16 годам заключения приговорили по делу "рельсовых партизан" Виталия Мельника (ему при задержании в апреле прострелили колени, информация об этом широко разошлась в СМИ).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, правозащитники, железная дорога, военная техника, партизаны, диверсия, приговор, политзаключенные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво
"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (200059)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (196819)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (56585)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (43786)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (42275)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (36570)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (34488)
8
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (30453)
 
 
 
 