В Беларуси вынесли приговоры еще трем "рельсовым партизанам"

28 февраля 2022 года, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины, когда войска и военная техника наступали в том числе с территории Беларуси, эти мужчины сожгли в Гомельской области релейный шкаф (там установлена аппаратуры, которая обеспечивает движение железнодорожных составов). В результате светофоры и стрелочные переводы на одном из участков железной дороги Жлобин – Калинковичи, которая продолжается в Украину, были выведены из строя, рассказали правозащитники. Об этом, как сообщает Zerkalo, сказано в приговорах.

Дзикун, Мольчанов и Равич подожгли шкаф с целью замедлить поставки в Украину российской техники и оружия, отмечает "Гомельская весна". Их обвинили в терактах, измене родине, умышленном повреждении транспортных средств или средств связи, создании или участии в экстремистских организациях.

Движение "Весна" опубликовало их фото в зале суда.

Дзикуна приговорили к 23 годам лишения свободы, Равича – к 22, а Молчанова – к 21, ценные вещи, которые изъяли у них при обысках, конфисковали в пользу государства, также всем троим назначили штраф в размере 4,8 тыс. белорусских рублей (около 70 тыс. грн). Заседание проходило в закрытом режиме.

Дзикун, Мольчанов и Равич получили самые суровые приговоры по делам о "диверсиях" на железной дороге, подчеркивает Zerkalo. "Гомельская весна" добавляет, что всех троих правозащитники считают политзаключенными.