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В Украине будет достаточно аналогов лекарств вместо тех, которые полностью или косвенно связаны с РФ – СМИ

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Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года
Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года
Фото: depositphotos.com

Украинские пациенты не ощутят на себе недостатка лекарства в связи с тем, что комиссия Минздрава получила законодательное право во время военного положения прекращать действие регистрационных свидетельств на препараты, частично или полностью произведенные в России и Беларуси. Об этом пишут "Факты", анализируя ситуацию с антироссийскими санкциями и изменениями в закон Украины "О лекарственных средствах", которые были введены в мае 2022 года.

"Появились опасения, что украинские пациенты пострадают от нехватки лекарств. Однако запрет не применяются в случае, когда нет двух аналогов", – отмечает издание.

По информации "Фактов", в Украине уже запретили 35 препаратов венгерской компании Gedeon Richter, осуществляющей деятельность на территории страны-агрессора. По большинству из этих препаратов заменителей намного больше, чем два: например, в Украине представлены 23 аналога нормадипина, 34 – мертенила и так далее.

По подсчетам Центра противодействия дезинформации при СНБО, которые он озвучил в апреле, в прошлом году такие фармкомпании как B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier и Egis, Stada, КРКА, Menarini Group и ряд других пополнили бюджет РФ на $339 млн. В ведомстве отмечали, что этих денег РФ хватило на 339 тыс. снарядов для 122-мм пушки, или 3556 ракет "Смерч", или 39 крылатых ракет "Калибр", или 23 штурмовика Су-25.

"Поэтому логика украинских законодателей вполне ясна – мировые фармкомпании должны покинуть либо Россию, либо Украину", – говорится в статье "Фактов".

Авторы отмечают, что мировая фармацевтическая промышленность близка к тому, чтобы уйти из России, поэтому сейчас "компаниям нужно бояться уйти из РФ не первыми, а последними". Однако они очень не хотят терять инвестиции и вложения в рекламу своих препаратов, поэтому будут держаться там "столько, сколько смогут".

Контекст:

Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года, 6 июня его подписал президент, 8-го числа того же месяца документ вступил в силу. 

В государственной регистрации лекарства могут отказать, если установлено, что один или несколько этапов производства связаны с предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси, а также если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями. На период действия военного положения в Украине Кабмин также может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если их не хватает для потребностей системы здравоохранения Украины.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, инвестиции, санкции, СНБО, лекарства, запрет, ограничения, Минздрав, здравоохранение, Кабмин, компании
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