В Украине будет достаточно аналогов лекарств вместо тех, которые полностью или косвенно связаны с РФ – СМИ

Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года Фото: depositphotos.com

"Появились опасения, что украинские пациенты пострадают от нехватки лекарств. Однако запрет не применяются в случае, когда нет двух аналогов", – отмечает издание.

По информации "Фактов", в Украине уже запретили 35 препаратов венгерской компании Gedeon Richter, осуществляющей деятельность на территории страны-агрессора. По большинству из этих препаратов заменителей намного больше, чем два: например, в Украине представлены 23 аналога нормадипина, 34 – мертенила и так далее.

По подсчетам Центра противодействия дезинформации при СНБО, которые он озвучил в апреле, в прошлом году такие фармкомпании как B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier и Egis, Stada, КРКА, Menarini Group и ряд других пополнили бюджет РФ на $339 млн. В ведомстве отмечали, что этих денег РФ хватило на 339 тыс. снарядов для 122-мм пушки, или 3556 ракет "Смерч", или 39 крылатых ракет "Калибр", или 23 штурмовика Су-25.

"Поэтому логика украинских законодателей вполне ясна – мировые фармкомпании должны покинуть либо Россию, либо Украину", – говорится в статье "Фактов".

Авторы отмечают, что мировая фармацевтическая промышленность близка к тому, чтобы уйти из России, поэтому сейчас "компаниям нужно бояться уйти из РФ не первыми, а последними". Однако они очень не хотят терять инвестиции и вложения в рекламу своих препаратов, поэтому будут держаться там "столько, сколько смогут".