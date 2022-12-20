Google поможет пользователям расшифровать неразборчивый почерк врачей

Эта функция, в настоящее время являющаяся исследовательским прототипом и еще не готовая для широкой публики, позволил пользователям либо сфотографировать рецепт, либо загрузить его из библиотеки фотографий.

Как только изображение обработано, приложение обнаруживает и выделяет лекарства, упомянутые в рецепте, продемонстрировал один из руководителей Google.

Скриншот: MOJO STORY / YouTube

В Google подчеркнули, что участие фармацевтов поможет более качественно оцифровывать рукописные медицинские документы, но ни одно решение о лечении не должно приниматься исключительно на основе результатов, предоставленных этой технологией.