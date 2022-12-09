"Украина" – в топ-3 самых популярных поисковых запросов Google в мире в 2022 году

Среди поисковых запросов в категории "Новости" в 2022 году "Украина" занимает первое место Фото: depositphotos.com

Возглавляет рейтинг название игры-головоломки Wordle. На втором месте – запрос "Индия против Англии", который попал в тренды этим летом перед полуфинальным матчем чемпионата мира по крикету. Тройку лидеров замыкает запрос "Украина".

В то же время среди поисковых запросов в категории "Новости" название страны в 2022 году занимает первое место. Среди лидеров в этой категории также запрос о смерти королевы Великобритании Елизаветы II и результатах промежуточных выборов в США.