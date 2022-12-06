Воздушные тревоги, Арестович и генератор. Google представил самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.

Самыми популярными запросами стали:

карта воздушных тревог;

новости Украины;

єДопомога;

карта Украины;

Жириновский;

Арестович;

Путин;

"Холостяк 2022";

"Байрактар";

Гостомель.

Среди умерших в этом году больше всего украинцы интересовались такими людьми:

Самые популярные покупки:

генератор;

соль;

бронежилет;

марка "русский корабль";

свечи;

пауэрбанк;

инвертор 12–220 В;

книги "єДопомога";

калий йодид;

Starlink.

Самые загугленные фильмы:

"Человек-паук: Домой пути нет";

"Не смотрите вверх";

"Смерть на Ниле";

"Пурпурные сердца";

"Тор: Любовь и гром";

"Пой 2";

"Бешеная свадьба 3";

"Три богатыря и конь на троне";

"Дом Гуччи";

"Скоростной поезд".

Самые популярные персоны:

советник главы Офиса президента Алексей Арестович;

президент РФ Владимир Путин;

экс-нардеп Виктор Медведчук;

Призрак Киева;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

телеведущая, супруга Медведчука Оксана Марченко;

российский военкор и пропагандист Юрий Подоляка;

экс-премьер Великобритании Борис Джонсон;

глава Николаевской ОГА Виталий Ким;

спикер Платы представителей США Нэнси Пелоси.

Украинская география в Google-поиске:

Гостомель;

Буча;

Мариуполь;

Чернобаевка;

Кременчуг;

Балаклея;

Херсон;

остров Змеиный;

Николаев;

Славутич.

Чаще всего украинцы спрашивали, что такое:

SWIFT;

ленд-лиз;

чрезвычайное положение;

НАТО;

военное положение;

паляниця;

"Байрактар";

дефолт;

общая мобилизация;

блэкаут.

Самыми популярными сериалами стали: