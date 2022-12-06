Воздушные тревоги, Арестович и генератор. Google представил самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.
Самыми популярными запросами стали:
- карта воздушных тревог;
- новости Украины;
- єДопомога;
- карта Украины;
- Жириновский;
- Арестович;
- Путин;
- "Холостяк 2022";
- "Байрактар";
- Гостомель.
Среди умерших в этом году больше всего украинцы интересовались такими людьми:
Самые популярные покупки:
- генератор;
- соль;
- бронежилет;
- марка "русский корабль";
- свечи;
- пауэрбанк;
- инвертор 12–220 В;
- книги "єДопомога";
- калий йодид;
- Starlink.
Самые загугленные фильмы:
- "Человек-паук: Домой пути нет";
- "Не смотрите вверх";
- "Смерть на Ниле";
- "Пурпурные сердца";
- "Тор: Любовь и гром";
- "Пой 2";
- "Бешеная свадьба 3";
- "Три богатыря и конь на троне";
- "Дом Гуччи";
- "Скоростной поезд".
Самые популярные персоны:
- советник главы Офиса президента Алексей Арестович;
- президент РФ Владимир Путин;
- экс-нардеп Виктор Медведчук;
- Призрак Киева;
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
- телеведущая, супруга Медведчука Оксана Марченко;
- российский военкор и пропагандист Юрий Подоляка;
- экс-премьер Великобритании Борис Джонсон;
- глава Николаевской ОГА Виталий Ким;
- спикер Платы представителей США Нэнси Пелоси.
Украинская география в Google-поиске:
- Гостомель;
- Буча;
- Мариуполь;
- Чернобаевка;
- Кременчуг;
- Балаклея;
- Херсон;
- остров Змеиный;
- Николаев;
- Славутич.
Чаще всего украинцы спрашивали, что такое:
- SWIFT;
- ленд-лиз;
- чрезвычайное положение;
- НАТО;
- военное положение;
- паляниця;
- "Байрактар";
- дефолт;
- общая мобилизация;
- блэкаут.
Самыми популярными сериалами стали:
- "Дом Дракона";
- "Эйфория";
- "Услышь меня";
- "Мажор", четвертый сезон;
- "Острые козырьки", шестой сезон;
- "Изобретая Анну";
- "И просто так…";
- "Игра в кальмара";
- "Песочный человек";
- "Очень странные дела", четвертый сезон.