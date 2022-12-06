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Воздушные тревоги, Арестович и генератор. Google представил самые популярные запросы украинцев в 2022 году

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Google опубликовал перечень самых популярных запросов украинцев
Google опубликовал перечень самых популярных запросов украинцев
Фото: EPA

Украинский офис Google определил самые популярные запросы украинцев в этому году. Среди них карта воздушных тревог и новости. Об этом "Google Украина" сообщил изданию "ГОРДОН".

Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.

Самыми популярными запросами стали:

  • карта воздушных тревог;
  • новости Украины;
  • єДопомога;
  • карта Украины;
  • Жириновский;
  • Арестович;
  • Путин;
  • "Холостяк 2022";
  • "Байрактар";
  • Гостомель.

Среди умерших в этом году больше всего украинцы интересовались такими людьми:

Самые популярные покупки:

  • генератор;
  • соль;
  • бронежилет;
  • марка "русский корабль";
  • свечи;
  • пауэрбанк;
  • инвертор 12–220 В;
  • книги "єДопомога";
  • калий йодид;
  • Starlink.

Самые загугленные фильмы:

  • "Человек-паук: Домой пути нет";
  • "Не смотрите вверх";
  • "Смерть на Ниле";
  • "Пурпурные сердца";
  • "Тор: Любовь и гром";
  • "Пой 2";
  • "Бешеная свадьба 3";
  • "Три богатыря и конь на троне";
  • "Дом Гуччи";
  • "Скоростной поезд".

Самые популярные персоны:

  • советник главы Офиса президента Алексей Арестович;
  • президент РФ Владимир Путин;
  • экс-нардеп Виктор Медведчук;
  • Призрак Киева;
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
  • телеведущая, супруга Медведчука Оксана Марченко;
  • российский военкор и пропагандист Юрий Подоляка;
  • экс-премьер Великобритании Борис Джонсон;
  • глава Николаевской ОГА Виталий Ким;
  • спикер Платы представителей США Нэнси Пелоси.

Украинская география в Google-поиске:

  • Гостомель;
  • Буча;
  • Мариуполь;
  • Чернобаевка;
  • Кременчуг;
  • Балаклея;
  • Херсон;
  • остров Змеиный;
  • Николаев;
  • Славутич.

Чаще всего украинцы спрашивали, что такое:

  • SWIFT;
  • ленд-лиз;
  • чрезвычайное положение;
  • НАТО;
  • военное положение;
  • паляниця;
  • "Байрактар";
  • дефолт;
  • общая мобилизация;
  • блэкаут.

Самыми популярными сериалами стали:

  • "Дом Дракона";
  • "Эйфория";
  • "Услышь меня";
  • "Мажор", четвертый сезон;
  • "Острые козырьки", шестой сезон;
  • "Изобретая Анну";
  • "И просто так…";
  • "Игра в кальмара";
  • "Песочный человек";
  • "Очень странные дела", четвертый сезон.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кравчук, Владимир Жириновский, Виктор Медведчук, НАТО, СССР, Великобритания, Google, Николаев, Михаил Горбачев, Кременчуг, Гостомель, Госдума, Мариуполь, Славутич, мобилизация, Борис Моисеев, SWIFT, Алексей Арестович, Борис Джонсон, Буча, ВСУ, Холостяк, Балаклея, Руслана Писанка, Леонид Куравлев, Оксана Марченко, Нэнси Пелоси, Валерий Залужный, Кирилл Стремоусов, Starlink, Виталий Ким, Игра в кальмара, остров Змеиный, паляниця
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