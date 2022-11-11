"Налог на Google" принес бюджету в этом году более 4 млрд грн – Гетманцев

Об этом он написал 11 ноября в Facebook.

Гетманцев отметил, что завершилось декларирование по этому налогу за третий квартал 2022 года. По его результатам госбюджет Украины получит почти $40 млн долларов или 1,5 млрд гривен.

Наибольшие суммы, по словам нардепа, были уплачены компаниями Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited.

Гетманцев добавил, что всего за 2022 год международные компании уже уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в размере 4,129 млрд грн.