"Налог на Google" принес бюджету в этом году более 4 млрд грн – Гетманцев

Об этом он написал 11 ноября в Facebook.
Гетманцев отметил, что завершилось декларирование по этому налогу за третий квартал 2022 года. По его результатам госбюджет Украины получит почти $40 млн долларов или 1,5 млрд гривен.
Наибольшие суммы, по словам нардепа, были уплачены компаниями Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited.
Гетманцев добавил, что всего за 2022 год международные компании уже уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в размере 4,129 млрд грн.
В ноябре 2019 года в партии "Слуга народа" сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.
В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является Гетманцев. Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.
В интервью изданию "ГОРДОН" в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.
В феврале 2021-го Гетманцев объяснил, что международные IТ-компании – нерезиденты, такие как Google, Facebook и Netflix, обяжут платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. По его словам, компании не возражают против уплаты налога.
Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google" 3 июня 2021 года, 28 июня его подписал президент.