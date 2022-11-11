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"Налог на Google" принес бюджету в этом году более 4 млрд грн – Гетманцев

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Наибольшие суммы в третьем квартале уплатили Google и Apple, отметил нардеп
Наибольшие суммы в третьем квартале уплатили Google и Apple, отметил нардеп
Фото: ЕРА

Принятый в 2021 году в Украине закон относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги – так называемого "налога на Google" – принес украинскому бюджету более 4 млрд грн, заявил автор закона, нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

Об этом он написал 11 ноября в Facebook.

Гетманцев отметил, что завершилось декларирование по этому налогу за третий квартал 2022 года. По его результатам госбюджет Украины получит почти $40 млн долларов или 1,5 млрд гривен.

Наибольшие суммы, по словам нардепа, были уплачены компаниями Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited. 

Гетманцев добавил, что всего за 2022 год международные компании уже уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в размере 4,129 млрд грн.

https://www.facebook.com/d.getmancev/posts/pfbid0PdCxNssrt8c8BvqP8woVbbq8aTGgTwF1LgEQm837JGQEDXPfVKTqQxJDWJ8ZCai7l

Контекст:

В ноябре 2019 года в партии "Слуга народа" сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является Гетманцев. Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

В интервью изданию "ГОРДОН" в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

В феврале 2021-го Гетманцев объяснил, что международные IТ-компании – нерезиденты, такие как Google, Facebook и Netflix, обяжут платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. По его словам, компании не возражают против уплаты налога.

Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google" 3 июня 2021 года, 28 июня его подписал президент

Теги: налоги, госбюджет, Google, Apple, бюджет, НДС, Даниил Гетманцев, электронные услуги, сервис
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