В Украине в 2023 году появятся е-резиденты – Зеленский подписал закон

Законопроект №5270 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.

Подписанным законом предусматривается введение с апреля 2023 года института электронных резидентов и регулируются приобретение соответствующего статуса и налогообложение е-резидентов.

Контекст:

Законопроект был принят в Верховной Раде в первом чтении и за основу 13 июля 2021 года. Окончательно он был принят парламентом 6 октября 2022 года, после чего его передали на подпись главе Верховной Рады и после этого – президенту.

Е-резидентство – это статус, который позволяет иностранцам или лицам без гражданства, достигшим 18-летнего возраста, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги и открывать банковские счета в Украине, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Статус е-резидента позволит, в частности, иностранным айтишникам открывать бизнес в Украине и платить налоги онлайн без физического присутствия в нашей стране.