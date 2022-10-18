Google заблокировал аккаунт Совфеда РФ в YouTube, весь контент удален

Вся информация на аккаунтах была удалена без возможности восстановления. На каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.
Google указал в сообщении, заявили в Совфеде, что аккаунты заблокированы в соответствии с правилами "в отношении ограничения экспорта и применения санкций".
"В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ [Совета Федерации], комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства", – говорится в сообщении.
В Совфеде заявили, что были готовы к такому развитию событий, поэтому "развивали площадки на отечественных платформах" и продолжат вести трансляцию там.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля видеохостинг YouTube уже блокировал разные российские аккаунты. Например, 8 марта были заблокированы два канала российского пропагандиста Владимира Соловьева.
11 марта YouTube начал блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных или финансируемых правительством РФ, по всему миру. Также в компании решили приостановить все виды монетизации в российском сегменте.
18 марта Роскомнадзор обвинил YouTube в терроризме и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов. В Роскомнадзоре также заявили, что "четко выраженную антироссийскую позицию" заняли американские IТ-компании, в частности Meta – владелец Facebook и Instagram.
13 июля российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что YouTube заблокировал канал ее мужа, российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна.