Google заблокировал аккаунт Совфеда РФ в YouTube, весь контент удален

Вся информация на аккаунтах в YouTube была удалена без возможности восстановления Фото: depositphotos.com

Вся информация на аккаунтах была удалена без возможности восстановления. На каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.

Google указал в сообщении, заявили в Совфеде, что аккаунты заблокированы в соответствии с правилами "в отношении ограничения экспорта и применения санкций".

"В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ [Совета Федерации], комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства", – говорится в сообщении.

В Совфеде заявили, что были готовы к такому развитию событий, поэтому "развивали площадки на отечественных платформах" и продолжат вести трансляцию там.