Канделаки, Безруков, Машков и Мединский. Канада ввела новые санкции против России

В частности, под санкции попали помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, телеведущая Тина Канделаки, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

В правительстве отметили, что ограничения были введены из-за действий России, которые "представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".

Под санкции также попал российский пропагандистский телеканал "Звезда".

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила 12 октября о новом пакете военной помощи Украине в размере 47 млн канадских долларов ($34,1 млн). По ее словам, Канада пожертвует деньги в виде артиллерийских боеприпасов, беспилотных камер, спутниковых услуг и зимней одежды.