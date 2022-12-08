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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецтрибунал в Ялте. В Офисе президента назвали вопросы, которые Украина обсудит на переговорах с РФ

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Подоляк рассказал, какие темы Украина готова обсуждать с Россией
Подоляк рассказал, какие темы Украина готова обсуждать с Россией
Фото: president.gov.ua

Россия должна вывести войска и освободить территории, а политические элиты России должны пройти через трансформацию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 8 декабря.

"И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возврат России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте", – подчеркнул он.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов. Также заявление французского президента прокомментировали в Финляндии

Теги: Россия, переговоры, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, репарации, Михаил Подоляк
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