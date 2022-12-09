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Суд ЕС обязал Google удалять "явно неточные" данные

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Google должен будет удалять информацию из поиска, если пользователь докажет, что она неточная
Google должен будет удалять информацию из поиска, если пользователь докажет, что она неточная
Фото: depositphotos.com

Суд Европейского союза (СЕС) обязал Google удалять данные из результатов онлайн-поиска, если пользователи докажут, что они неточные. Об этом говорится в релизе суда от 8 декабря.

Дело, рассматриваемое судом, касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, которые попросили Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с некоторыми статьями, критикующими инвестиционную модель группы.

Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Однако компания отклонила запросы, заявив, что не знает, является информация в статьях точной или нет. Тогда на компанию подали в немецкий суд, а тот уже попросил разъяснений у Суда ЕС.

Суд постановил, что оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, если лицо, запрашивающее удаление ссылки, докажет, что такая информация явно неверная.

Чтобы избежать чрезмерного давления на пользователей, судья постановил, что доказательства не обязательно должны быть установлены в результате судебного разбирательства и должны включать только те данные, которые могут быть разумно потребованы от них.

Некоторые типы информации Google разрешал удалять из поиска и до решения Суда ЕС. В частности, речь о:

  • фотографиях и видео сексуального или интимного характера, опубликованных без согласия;
  • поддельной порнографии, размещенной в интернете без согласия;
  • материалах о личной жизни, которые размещены на сайтах, требующих плату за удаление контента;
  • информации, позволяющей идентифицировать личность или раскрытой злонамеренно;
  • изображениях несовершеннолетних;
  • нерелевантных порнографических материалах, связанных с именем пользователя;
  • информации, нарушающей закон об авторском праве.
Контекст:

Как отмечает Reuters, в 2014 году Суд ЕС закрепил "право на забвение", заявив, что люди могут попросить поисковые системы, такие как Google, удалить неадекватную или нерелевантную информацию из веб-результатов, появляющихся при поиске по их именам.

Это решение предшествовало знаковым правилам ЕС о конфиденциальности, которые вступили в силу в 2018 году и гласят, что "право на забвение" исключается, когда обработка персональных данных необходима для осуществления права на информацию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Google, Европа, суд, конфиденциальность, ЕС
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