Суд ЕС обязал Google удалять "явно неточные" данные

Google должен будет удалять информацию из поиска, если пользователь докажет, что она неточная Фото: depositphotos.com

Дело, рассматриваемое судом, касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, которые попросили Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с некоторыми статьями, критикующими инвестиционную модель группы.

Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Однако компания отклонила запросы, заявив, что не знает, является информация в статьях точной или нет. Тогда на компанию подали в немецкий суд, а тот уже попросил разъяснений у Суда ЕС.

Суд постановил, что оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, если лицо, запрашивающее удаление ссылки, докажет, что такая информация явно неверная.

Чтобы избежать чрезмерного давления на пользователей, судья постановил, что доказательства не обязательно должны быть установлены в результате судебного разбирательства и должны включать только те данные, которые могут быть разумно потребованы от них.

Некоторые типы информации Google разрешал удалять из поиска и до решения Суда ЕС. В частности, речь о:

фотографиях и видео сексуального или интимного характера, опубликованных без согласия;

поддельной порнографии, размещенной в интернете без согласия;

материалах о личной жизни, которые размещены на сайтах, требующих плату за удаление контента;

информации, позволяющей идентифицировать личность или раскрытой злонамеренно;

изображениях несовершеннолетних;

нерелевантных порнографических материалах, связанных с именем пользователя;

информации, нарушающей закон об авторском праве.