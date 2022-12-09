Суд ЕС обязал Google удалять "явно неточные" данные

Дело, рассматриваемое судом, касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, которые попросили Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с некоторыми статьями, критикующими инвестиционную модель группы.
Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Однако компания отклонила запросы, заявив, что не знает, является информация в статьях точной или нет. Тогда на компанию подали в немецкий суд, а тот уже попросил разъяснений у Суда ЕС.
Суд постановил, что оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, если лицо, запрашивающее удаление ссылки, докажет, что такая информация явно неверная.
Чтобы избежать чрезмерного давления на пользователей, судья постановил, что доказательства не обязательно должны быть установлены в результате судебного разбирательства и должны включать только те данные, которые могут быть разумно потребованы от них.
Некоторые типы информации Google разрешал удалять из поиска и до решения Суда ЕС. В частности, речь о:
Как отмечает Reuters, в 2014 году Суд ЕС закрепил "право на забвение", заявив, что люди могут попросить поисковые системы, такие как Google, удалить неадекватную или нерелевантную информацию из веб-результатов, появляющихся при поиске по их именам.
Это решение предшествовало знаковым правилам ЕС о конфиденциальности, которые вступили в силу в 2018 году и гласят, что "право на забвение" исключается, когда обработка персональных данных необходима для осуществления права на информацию.