Иностранец предлагал главе Гослекслужбы $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических средств, предпринимателя задержали – СБУ

Руководитель Гослекслужбы подал заявление в НАБУ и предпринимателя задержали при передаче взятки, сообщают в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Следствие установило, что иностранный предприниматель предлагал украинскому чиновнику средства, чтобы он предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.

Досудебное расследование детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.

"Иностранца разоблачили и задержали "на горячем" при попытке передачи неправомерной выгоды в $10 тыс. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении", – заявили в пресс-центре.

Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).