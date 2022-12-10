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Иностранец предлагал главе Гослекслужбы $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических средств, предпринимателя задержали – СБУ

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Руководитель Гослекслужбы подал заявление в НАБУ и предпринимателя задержали при передаче взятки, сообщают в СБУ
Руководитель Гослекслужбы подал заявление в НАБУ и предпринимателя задержали при передаче взятки, сообщают в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, заявляет пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что иностранный предприниматель предлагал украинскому чиновнику средства, чтобы он предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.

Досудебное расследование детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.

"Иностранца разоблачили и задержали "на горячем" при попытке передачи неправомерной выгоды в $10 тыс. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении", – заявили в пресс-центре.

Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0idNWB8yDtckMU6nFGPXcHkXjM1YqT8yBqfWzfbWm81S4aKuxZ1Ygbf1pE1svTAPtl

Теги: СБУ, коррупция, наркотики, лекарства, антикоррупционное бюро, взятка, НАБУ, Гослекслужба, САП, предприниматель
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