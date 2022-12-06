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В Испании задержали наркоторговцев, перевозивших марихуану под видом гумпомощи для Украины

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Во время рейдов испанская полиция нашла 2500 растений каннабиса
Во время рейдов испанская полиция нашла 2500 растений каннабиса
Фото: depositphotos.com

Полиция Испании арестовала 30 человек, обвиняемых в контрабанде марихуаны, замаскированной под помощь Украине. Среди задержанных были украинцы, испанцы, немцы и марокканцы. Об этом сообщило BBC.

По данным полиции, наркотики поступали из южного региона, были упакованы в картонные коробки и проехали колоннами через несколько стран.

Наркоторговцев разоблачили после того, как полиция обнаружила группу украинцев на побережье Коста-дель-Соль, собирающих каннабис и хранящих его в квартире в Михасе, недалеко от Малаги.

Наркотики были упакованы в вакуумные пакеты и помещены в картонные коробки в фургоны, зарегистрированные в Украине, которые отправились в путь "как колонна солидарности, чтобы они могли пройти незамеченными полицией и пограничным контролем", рассказали в полиции.

Во время рейдов в провинции Малага и в южных городах Гранада, Кордова и Севилья полиция изъяла около €800 тыс., шесть пистолетов и 2500 растений каннабиса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Испания, марихуана, полиция, наркотики, арест, контрабанда, украинцы, Севилья
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