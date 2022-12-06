В Испании задержали наркоторговцев, перевозивших марихуану под видом гумпомощи для Украины

По данным полиции, наркотики поступали из южного региона, были упакованы в картонные коробки и проехали колоннами через несколько стран.

Наркоторговцев разоблачили после того, как полиция обнаружила группу украинцев на побережье Коста-дель-Соль, собирающих каннабис и хранящих его в квартире в Михасе, недалеко от Малаги.

Наркотики были упакованы в вакуумные пакеты и помещены в картонные коробки в фургоны, зарегистрированные в Украине, которые отправились в путь "как колонна солидарности, чтобы они могли пройти незамеченными полицией и пограничным контролем", рассказали в полиции.

Во время рейдов в провинции Малага и в южных городах Гранада, Кордова и Севилья полиция изъяла около €800 тыс., шесть пистолетов и 2500 растений каннабиса.