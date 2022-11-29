В Таиланде тест на наркотики не прошел ни один из монахов в буддийском храме

Власти пообещали прислать в храм больше монахов Фото: ЕРА (архив)

Тесты всех монахов, в том числе настоятеля храма, 28 ноября дали положительные результаты на метамфетамин.

После этого всех монахов отправили в клинику для лечения от наркозависимости, рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в храме нет священнослужителей, в связи с чем обеспокоенность высказывают местные жители, которые жертвовали монахам еду.

Местные власти уже пообещали направить в лишившийся священнослужителей храм больше монахов.

AFP отмечает, что Таиланд, по данным ООН, является транзитной страной для переброски метамфетамина из Мьянмы в Лаос.