В Мьянме буддийские монахи вышли на протесты против военной диктатуры

Монахи шли по улицам в ярко-оранжевых и малиновых одеждах с флагами. Один из лидеров протеста сказал журналистам, что "монахи, которые любят правду, встают на сторону людей".

Участники акции требовали освободить политических заключенных, в том числе членов политической партии Аун Сан Су Чжи, которая победила на выборах в ноябре прошлого года.

Некоторые монахи в знак протеста против режима хунты несли перевернутые чаши для подаяний, которые используются для пожертвований. Один из участников сказал AFP, что сейчас монахи в Мьянме должны рисковать и протестовать, поскольку их могут арестовать или расстрелять в любой момент. В монастырях жить больше небезопасно, заключил он.