Европол сообщил о задержании судна с более чем 4,6 тонн кокаина на борту

Стоимость изъятого кокаина – более €150 млн, сообщили в Европоле Фото: europol.europa.eu

Корабль задержали в результате совместных разведывательных действий Европола, европейского Морского центра по перехвату наркотических веществ, а также властей Бразилии, Франции, Великобритании и США.

"Судно длиной 21 метр, направлявшееся в сторону Европы, было перехвачено в нейтральных водах у побережья Сьерра-Леоне. Считается, что стоимость незаконной поставки – более €150 млн", – заявили в пресс-службе.

В Европоле отметили, что ведется расследование по выявлению причастных преступных группировок по обе стороны Атлантического океана.