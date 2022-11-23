Бельгия не успевает уничтожать кокаин, изъятый таможней – СМИ

Очередь из наркотиков, ожидающих уничтожения, сейчас настолько значительна, что заслужила прозвище "кокаиновая гора", пишет издание. Сотрудники правоохранительных органов и органов юстиции предупредили, что скопление запрещенных веществ на сумму в сотни миллионов евро может быть украдено вооруженными преступными группировками.

"Мы срочно ищем дополнительные мощности для сжигания", — цитирует издание министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна.

Хранение партий изъятого кокаина находится в ведении таможенной службы. Эти партии тщательно контролируются полицией, таможней и другими службами. Тем не менее случилась накладка, поскольку было так много изъятий в то время, как использовалась только одна мусоросжигательная печь.

Десятки тонн кокаина ожидают уничтожения на таможенных складах из-за накопления и лимита в 1,5 тонны, которые могут быть сожжены в определенный период времени из соображений безопасности. Очередь еще больше увеличилась, когда таможенники обнаружили 7,9 тонны кокаина на сумму €200 млн в партии бананов из Эквадора.

Местные власти увеличили мощности по сжиганию отходов, но их все еще недостаточно. Полиция Антверпена направила дополнительных сотрудников для охраны таможенных складов, где хранится кокаин.