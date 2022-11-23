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Бельгия не успевает уничтожать кокаин, изъятый таможней – СМИ

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На бельгийской таможне скопилось много наркотика, подлежащего уничтожению
На бельгийской таможне скопилось много наркотика, подлежащего уничтожению
Фото: EPA (архив)

Мусоросжигательные заводы в Бельгии не могут справиться с объемами кокаина, изъятого бельгийской таможней в порту Антверпена. Об этом пишет The Telegraph 22 ноября.

Очередь из наркотиков, ожидающих уничтожения, сейчас настолько значительна, что заслужила прозвище "кокаиновая гора", пишет издание. Сотрудники правоохранительных органов и органов юстиции предупредили, что скопление запрещенных веществ на сумму в сотни миллионов евро может быть украдено вооруженными преступными группировками.

"Мы срочно ищем дополнительные мощности для сжигания", — цитирует издание министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна.

Хранение партий изъятого кокаина находится в ведении таможенной службы. Эти партии тщательно контролируются полицией, таможней и другими службами. Тем не менее случилась накладка, поскольку было так много изъятий в то время, как использовалась только одна мусоросжигательная печь.

Десятки тонн кокаина ожидают уничтожения на таможенных складах из-за накопления и лимита в 1,5 тонны, которые могут быть сожжены в определенный период времени из соображений безопасности. Очередь еще больше увеличилась, когда таможенники обнаружили 7,9 тонны кокаина на сумму €200 млн в партии бананов из Эквадора.

Местные власти увеличили мощности по сжиганию отходов, но их все еще недостаточно. Полиция Антверпена направила дополнительных сотрудников для охраны таможенных складов, где хранится кокаин.

Контекст:

В 2021 году бельгийские таможенники изъяли почти 90 тонн кокаина, ввозимого контрабандой через порт Антверпена, который стал воротами для незаконного ввоза в Европу. В этом году прогнозируется, что объем изъятий должен составить более 100 тонн кокаина на сумму около €5 млрд, пишет The Telegraph.

Теги: наркотики, кокаин
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