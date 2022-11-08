"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации

Посетителей парков попросили держаться подальше от жабы пустыни Сонора, также известной как речная жаба Колорадо или bufo alvarius. Ее можно узнать по большому размеру (почти 18 см), также она издает "слабый низкий звук", который длится менее секунды.

"С большинством вещей, с которыми вы сталкиваетесь в национальном парке, будь то банановый слизень, незнакомый гриб или большая жаба со светящимися глазами глубокой ночью, пожалуйста, воздержитесь от лизания", — говорится в заявлении Службы национальных парков.

Было отмечено, что определенные виды жаб выделяют токсины, от которых люди могут заболеть, если их проглотить или дотронуться до них.

Многие американские звезды признавались, что пробовали яд жаб ради галлюцинаций.

"В своих "путешествиях" я видел, что смерть прекрасна. И жизнь, и смерть должны быть красивыми, но у смерти плохая репутация. Жаба научила меня, что я не останусь здесь навсегда. Есть срок годности", – признавался в опыте употребления яда жабы боксер Майк Тайсон New York Post в прошлом году.