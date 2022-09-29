Территория сбыта – вся страна: на Буковине ГБР раскрыло масштабное производство амфетамина

Продажа амфетаминов проходила через мессенджеры, реализаторы делали "закладки" и отправляли дозы по почте, говорится в сообщении.

27 сентября ГБР провело обыски по возможному месту изготовления и хранения психотропов, а также месту жительства лиц, причастных к указанному преступлению. Правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, цистерны с реагентами, которые используют для производства психотропных веществ, и более 5 тыс. готовых доз амфетамина.

Также во время сбыта очередной партии готовых наркотиков с поличным был задержан один из реализаторов. Ему сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.