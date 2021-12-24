СБУ заявила о ликвидации межрегиональной сети продаж тяжелых наркотиков

"В ходе спецоперации в Киеве и Черкасской области задержаны восемь злоумышленников – лидеров и активных участников группы", – говорится в сообщении.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, группировка специализировалась на продаже оптовых партий метадона, которые получала от сообщников за границей. Сбывали наркотики через собственную межрегиональную сеть дилеров. Также использовалась система так называемых "закладок".

Клиентов подозреваемые находили на специально созданных интернет-платформах и через представителей криминальных кругов, а деньги от заказчиков получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц, заявляют в СБУ.

По предварительным данным, ежемесячная прибыль группировки составила более 1 млн грн.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта метадона. После сбыта очередной партии наркотиков правоохранители провели обыски по местам нахождения организаторов и участников группы в Киеве и Уманском районе Черкасской области. В ходе обысков была обнаружена подготовленная к сбыту партия метадона, средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги, полученные преступным путем.