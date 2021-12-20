Во Львовском горсовете задержали мужчину, который размахивал пистолетом и имел при себе наркотики

Мужчина беспрепятственно вошел в помещение горсовета, поскольку вход туда свободен Фото: depositphotos.com

Сообщается, что 17 декабря около 20.00 в управлении полиции охраны Львовской области получили сигнал тревоги из Львовской ратуши.

Когда наряд охраны прибыл на место происшествия, в помещении горсовета, вход в которое свободен, был обнаружен мужчина, который зашел с улицы и размахивал стартовым пистолетом советского образца, пишет издание.

Львовянина задержали, оружие у него изъяли.

Была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный передан полицейским для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.