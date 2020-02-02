Во Львове женщина напала на правоохранительницу – полиция

63-летняя жительница Львова пожаловалась полиции на насилие со стороны дочери и ее мужа. 32-летняя женщина напала на полицейскую, которая прибыла на вызов.

За нападение на полицейскую женщине грозит до пяти лет тюрьмы Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове женщина напала на сотрудницу мобильной группы полиции по противодействию домашнему насилию. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 1 февраля.

"На линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают в отношении нее насилие", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что правоохранители прекратили правонарушение.

"Однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции – сотруднице мобильной группы реагирования – телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.