Хотела в Николаев. В Одессе 25-летняя женщина угнала яхту и врезалась в пирс

Яхта далеко от места стоянки не уплыла Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

О пропаже яхты сообщил ее владелец – он не нашел судно, которое оставил у причала в районе морвокзала.

В релизе сказано, что патрульные вместе с военнослужащими береговой охраны нашли судно, "совершившее наезд на бетонное ограждение в море". Местное издание "Думская" пишет, что речь идет о бетонном пирсе порта, и объясняет: угонщица не смогла покинуть гавань.

25-летняя нарушительница, которая находилась на яхте, рассказала полиции, что на судне пыталась попасть в Николаев. У нее были "явные признаки наркотического опьянения", говорится в релизе.

"Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", – сообщили в полиции.

На женщину составили протокол об административном правонарушении – по ч. 3 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.