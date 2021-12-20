"Сделал себе новогодний подарок". Абрамович купил один из самых дорогих в мире частных самолетов – Forbes

В мире таких самолетов всего 250. Для личных нужд эти огромные джеты используют очень редко, пишет издание.

Dreamliner, который купил Абрамович, был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но не был ему передан. В 2019 году началось его оснащение в соответствии с запросами российского миллиардера.

Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 – для персонала и 30 – для гостей. Площадь салона — 224,4 м². Новое судно Абрамовича раскрашено в сдержанном цвете.

"Это сейчас модно – помогает привлекать меньше внимания", – сообщил источник Forbes.

Каталожная стоимость этой модели составляет $248,3 млн, дополнительное оснащение обойдется Абрамовичу еще в почти $100 млн.

"Роман Аркадьевич сделал себе новогодний подарок", – сказал собеседник издания.

Предыдущий самолет Абрамовича "Бандит", на котором в частности была установлена противоракетная система, был выставлен на продажу, стоимость лота составляет около $100 млн.