Российский миллиардер Абрамович стал гражданином Португалии

Документы на получение португальского гражданства Абрамович подал в октябре 2020-го Фото: EPA

Получения гражданства для миллиардера стало возможным благодаря португальскому закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство.

Бизнесмен подал документы в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальской еврейской общины, партнером которой был Абрамович.

Público также отметила, что после получения португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии.

Информацию португальского издания подтвердил источник Forbes, близкий к Абрамовичу, а также источник РБК в окружении бизнесмена. В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, подтвердили РБК эту информацию.