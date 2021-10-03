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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев рассказал, почему Абрамович выиграл суд у Березовского в Лондоне

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Пугачев заявил, что в Великобритании "деньги раздаются"
Пугачев заявил, что в Великобритании "деньги раздаются"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Один из самых богатых россиян Роман Абрамович выиграл суд в Лондоне у ныне покойного бизнесмена Бориса Березовского благодаря коррупции. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев.

"В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: "О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо". То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег", – сказал он.

Бывший друг Путина отметил, что британцы – "циники" и только на словах обещают проверять средства богатых россиян, проживающих в Лондоне.

"Никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция", – считает Пугачев.

По его словам, это касается и английского суда.

"Я разговариваю с адвокатами, они мне говорят: "Солиситор и барристер (категории адвокатов в Великобритании. – "ГОРДОН") вместе с этим судьей учились". – "И что?" – "Знаешь, какая у судьи зарплата? £3 тыс. А этот барристер в час получает больше, чем он в месяц". На примерах Березовского и Абрамовича. Представьте, что председатель Верховного суда берет отпуск защищать Абрамовича. Говорит: "Я сейчас рядовой адвокат. Но как только закончится и я получу свои 150 млн, законный гонорар, я вернусь на работу. Но, естественно, никого наказывать не буду", – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В августе 2012 года Коммерческий суд Лондона отклонил иск Березовского к Абрамовичу на сумму более 6 млрд, сообщала "Русская служба ВВС". Березовский обвинял Абрамовича в нарушении доверия и контрактов, в том числе в продаже доли в компании "Сибнефть" за "малую часть ее истинной стоимости".

Судья заявила, что доводы Березовского не были убедительными и что он давал "заведомо ложные показания".

"У меня создалось впечатление, что вердикт писал лично Путин", – заявил после оглашения вердикта Березовский.

Абрамович на вынесении приговора не присутствовал.

Теги: Россия, Борис Березовский, Великобритания, бизнес, деньги, судьи, Сергей Пугачев, Роман Абрамович, Высокий суд Лондона, миллиардер, иск, суд
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