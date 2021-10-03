Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев рассказал, почему Абрамович выиграл суд у Березовского в Лондоне

"В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: "О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо". То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег", – сказал он.

Бывший друг Путина отметил, что британцы – "циники" и только на словах обещают проверять средства богатых россиян, проживающих в Лондоне.

"Никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция", – считает Пугачев.

По его словам, это касается и английского суда.

"Я разговариваю с адвокатами, они мне говорят: "Солиситор и барристер (категории адвокатов в Великобритании. – "ГОРДОН") вместе с этим судьей учились". – "И что?" – "Знаешь, какая у судьи зарплата? £3 тыс. А этот барристер в час получает больше, чем он в месяц". На примерах Березовского и Абрамовича. Представьте, что председатель Верховного суда берет отпуск защищать Абрамовича. Говорит: "Я сейчас рядовой адвокат. Но как только закончится и я получу свои 150 млн, законный гонорар, я вернусь на работу. Но, естественно, никого наказывать не буду", – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube