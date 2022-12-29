В полиции зафиксировали более восьми сбитых российских ракет в Киевской области, есть два попадания, поврежден 21 частный дом и больница

Об этом в Telegram сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Благодаря своевременному информированию сил ПВО удалось обеспечить и эффективное противодействие воздушной опасности. Более восьми фактов сбития вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, однако благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных", – написал Небытов.
По его словам, в результате воздушной атаки оккупантов поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что силы противовоздушной обороны, предварительно, сбили над областью до 20 ракет.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, ПВО сбила все 16 ракет, которые были выпущены по Киеву.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".