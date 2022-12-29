ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В полиции зафиксировали более восьми сбитых российских ракет в Киевской области, есть два попадания, поврежден 21 частный дом и больница

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных, отметил Небытов
Благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных, отметил Небытов
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Во время массированной атаки России по Украине 29 декабря в полиции Киевской области получили 20 сообщений от граждан о пролете ракет.

Об этом в Telegram сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Благодаря своевременному информированию сил ПВО удалось обеспечить и эффективное противодействие воздушной опасности. Более восьми фактов сбития вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, однако благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных", – написал Небытов.

По его словам, в результате воздушной атаки оккупантов поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан.

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что силы противовоздушной обороны, предварительно, сбили над областью до 20 ракет.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ПВО сбила все 16 ракет, которые были выпущены по Киеву.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".

Теги: Россия, Украина, автомобили, полиция, военные, Киевская область, ПВО, больница, обстрелы, война России против Украины, ракеты, имущество, Андрей Небытов, дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (111448)
2
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (103202)
3
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (98866)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (47813)
5
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (42877)
6
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (38708)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38704)
8
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (34321)
 
 
 
 