В полиции зафиксировали более восьми сбитых российских ракет в Киевской области, есть два попадания, поврежден 21 частный дом и больница

Об этом в Telegram сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Благодаря своевременному информированию сил ПВО удалось обеспечить и эффективное противодействие воздушной опасности. Более восьми фактов сбития вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, однако благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных", – написал Небытов.

По его словам, в результате воздушной атаки оккупантов поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан.