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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы Нацгвардии сбили вражескую крылатую ракету, летевшую на Киев. Видео

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В НГУ показали, как сбили ракету
В НГУ показали, как сбили ракету
Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

Утром 29 декабря во время массированного ракетного обстрела военные сбили вражескую крылатую ракету. Видео опубликовано на странице НГУ в Facebook.

Успешный выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сделали бойцы четвертой бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины, сообщили в НГУ.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/1026279828332436/

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.

В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры. Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.

Теги: Национальная гвардия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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