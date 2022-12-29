Бойцы Нацгвардии сбили вражескую крылатую ракету, летевшую на Киев. Видео

Успешный выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сделали бойцы четвертой бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины, сообщили в НГУ.

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.

В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры. Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.