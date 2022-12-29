В Херсоне от обстрела пострадал кардиодиспансер, есть раненые

По его данным, пострадали два человека – охранник и работник котельной.

В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

Тимошенко напомнил, что это не первое медицинское учреждение, которое пострадало от российских обстрелов. На днях снаряд попал в родильное отделение больницы.

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. Известно о ракетах, сбитых в нескольких регионах страны.

В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне утром выпустили 69 ракет, силы обороны Украины сбили 54 из них.