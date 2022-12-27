Россияне обстреляли роддом в Херсоне

В Офисе президента показали последствия обстрела в Херсоне Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Обстреляли место, где сегодня родилось два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение", – написал он.

Тимошенко сообщил, что в учреждении находится пять женщин после родов. В результате обстрела никто не пострадал.

Это не первый обстрел Херсона 27 декабря. Днем сообщалось, что после очередного обстрела повреждены предприятие критической инфраструктуры, станция медпомощи и детсад, люди не пострадали.