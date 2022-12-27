Россияне обстреляли роддом в Херсоне

"Обстреляли место, где сегодня родилось два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение", – написал он.
Тимошенко сообщил, что в учреждении находится пять женщин после родов. В результате обстрела никто не пострадал.
Это не первый обстрел Херсона 27 декабря. Днем сообщалось, что после очередного обстрела повреждены предприятие критической инфраструктуры, станция медпомощи и детсад, люди не пострадали.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.