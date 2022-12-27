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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли роддом в Херсоне

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В Офисе президента показали последствия обстрела в Херсоне
В Офисе президента показали последствия обстрела в Херсоне
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В результате обстрела Херсона 27 декабря зафиксированы прилеты в родильное отделение больницы. Об этом сообщил заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Обстреляли место, где сегодня родилось два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение", – написал он.

Тимошенко сообщил, что в учреждении находится пять женщин после родов. В результате обстрела никто не пострадал.

Это не первый обстрел Херсона 27 декабря. Днем сообщалось, что после очередного обстрела повреждены предприятие критической инфраструктуры, станция медпомощи и детсад, люди не пострадали.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, Херсонская область, больница, роддом, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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