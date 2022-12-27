Оккупанты повредили 708 домов, 18 школ и гимназий, 33 объекта инфраструктуры на территории Херсонской горобщины – горсовет

Об этом сообщается в Facebook горсовета 27 декабря.
В частности, оккупанты повредили 22 объекта водоснабжения и водоотвода, шесть – теплоснабжения, два – дорожной инфраструктуры, два – электроснабжения и один объект газоснабжения.
Кроме того, российские войска обстреляли 41 здание учебных заведений в Херсонской городской ТО. Из них – один вуз, 18 школ и гимназий, 11 дошкольных учебных заведений, девять – лицеев, училищ и школу полиции, одну музыкальную школу и один центр детского творчества.
Также оккупанты повредили 38 нежилых зданий и помещений, в частности семь заведений здравоохранения и одну библиотеку.
Всего на территории Херсонской городской ТО в результате обстрелов российских войск повреждено 708 жилых домов – 401 частный и 307 многоквартирных.
"Строительные материалы для временного ремонта объектов (в первую очередь жилья), забивания окон, дверей и т.д. можно получить в районных в городе Херсоне советах, которые предоставляют их по обращению владельцев", – говорится в сообщении.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.