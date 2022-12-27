Оккупанты повредили 708 домов, 18 школ и гимназий, 33 объекта инфраструктуры на территории Херсонской горобщины – горсовет

Россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты области с левого берега Днепра Фото: Херсонська міська рада / Facebook

Об этом сообщается в Facebook горсовета 27 декабря.

В частности, оккупанты повредили 22 объекта водоснабжения и водоотвода, шесть – теплоснабжения, два – дорожной инфраструктуры, два – электроснабжения и один объект газоснабжения.

Кроме того, российские войска обстреляли 41 здание учебных заведений в Херсонской городской ТО. Из них – один вуз, 18 школ и гимназий, 11 дошкольных учебных заведений, девять – лицеев, училищ и школу полиции, одну музыкальную школу и один центр детского творчества.

Также оккупанты повредили 38 нежилых зданий и помещений, в частности семь заведений здравоохранения и одну библиотеку.

Всего на территории Херсонской городской ТО в результате обстрелов российских войск повреждено 708 жилых домов – 401 частный и 307 многоквартирных.

"Строительные материалы для временного ремонта объектов (в первую очередь жилья), забивания окон, дверей и т.д. можно получить в районных в городе Херсоне советах, которые предоставляют их по обращению владельцев", – говорится в сообщении.