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Оккупанты повредили 708 домов, 18 школ и гимназий, 33 объекта инфраструктуры на территории Херсонской горобщины – горсовет

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Россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты области с левого берега Днепра
Россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты области с левого берега Днепра
Фото: Херсонська міська рада / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами Херсонской городской территориальной общины повреждены 33 объекта инфраструктуры.

Об этом сообщается в Facebook горсовета 27 декабря.

В частности, оккупанты повредили 22 объекта водоснабжения и водоотвода, шесть – теплоснабжения, два – дорожной инфраструктуры, два – электроснабжения и один объект газоснабжения.

Кроме того, российские войска обстреляли 41 здание учебных заведений в Херсонской городской ТО. Из них – один вуз, 18 школ и гимназий, 11 дошкольных учебных заведений, девять – лицеев, училищ и школу полиции, одну музыкальную школу и один центр детского творчества.

Также оккупанты повредили 38 нежилых зданий и помещений, в частности семь заведений здравоохранения и одну библиотеку.

Всего на территории Херсонской городской ТО в результате обстрелов российских войск повреждено 708 жилых домов – 401 частный и 307 многоквартирных.  

"Строительные материалы для временного ремонта объектов (в первую очередь жилья), забивания окон, дверей и т.д. можно получить в районных в городе Херсоне советах, которые предоставляют их по обращению владельцев", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/pfbid02FUniSG1oYBDiwq4KFtZwK85hSxadNF11VWfFKzS116ugKXybP21vw166vgNTxndol

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Херсон, водоснабжение, горсовет, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, библиотека, инфраструктура, теплоснабжение, здравоохранение, российские оккупанты
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