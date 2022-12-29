Россияне пытались при помощи ракетного обстрела выявить системы ПВО Украины – ОК "Юг"

"Очень мощная массированная атака, направленная именно на выявление сил ПВО. Жаль, что наши граждане в погоне за свежей новостью могли помогать врагу", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что тактика врага не изменилась.

"Мы говорили о том, что они используют разные виды оружия, чтобы сначала нейтрализовать нашу ПВО. Они пытаются сначала противодействовать нашей ПВО, потому что ее результативность в 80 – 90% их критически не устраивает", – отметила Гуменюк.