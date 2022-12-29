Россияне пытались при помощи ракетного обстрела выявить системы ПВО Украины – ОК "Юг"

"Очень мощная массированная атака, направленная именно на выявление сил ПВО. Жаль, что наши граждане в погоне за свежей новостью могли помогать врагу", – сказала Гуменюк.
Она отметила, что тактика врага не изменилась.
"Мы говорили о том, что они используют разные виды оружия, чтобы сначала нейтрализовать нашу ПВО. Они пытаются сначала противодействовать нашей ПВО, потому что ее результативность в 80 – 90% их критически не устраивает", – отметила Гуменюк.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 69 ракет, 54 из них сбили.
В Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры. Во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".