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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они измучены передислокациями". В ОК "Юг" рассказали о настроениях оккупантов на юге Украины

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Украинская артиллерия вытесняет оккупантов, они вынуждены искать новые позиции на левобережье Днепра
Украинская артиллерия вытесняет оккупантов, они вынуждены искать новые позиции на левобережье Днепра
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска на юге Украины под давлением огневого контроля украинских военных вынуждены постоянно передислоцироваться и обустраивать новые рубежи обороны на временно оккупированных территориях.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 27 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Она подчеркнула, что подобная тактика захватчиков – вынужденная.

"Они вынуждены под давлением нашего огневого контроля передислоцироваться постоянно, искать новые места. Наша [огневая] работа, в частности, направлена на то, чтобы они свои боевые позиции [отодвигали] как можно дальше от побережья [реки Днепр]", – сообщила спикер ОК "Юг".

Огонь ВСУ снижает возможности оккупантов поражать украинские объекты и населенные пункты на правом берегу Днепра, пояснила Гуменюк.

По ее словам, украинские Силы обороны проводят эту работу "мощно, поэтому враг и нервничает".

"У них нет моральной стойкости, они постоянно измучены передислокациями и обустраивают новые рубежи обороны все глубже и глубже", – подытожила Гуменюк.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты захватчики, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Херсонской области.


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