"Они измучены передислокациями". В ОК "Юг" рассказали о настроениях оккупантов на юге Украины

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 27 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Она подчеркнула, что подобная тактика захватчиков – вынужденная.

"Они вынуждены под давлением нашего огневого контроля передислоцироваться постоянно, искать новые места. Наша [огневая] работа, в частности, направлена на то, чтобы они свои боевые позиции [отодвигали] как можно дальше от побережья [реки Днепр]", – сообщила спикер ОК "Юг".

Огонь ВСУ снижает возможности оккупантов поражать украинские объекты и населенные пункты на правом берегу Днепра, пояснила Гуменюк.

По ее словам, украинские Силы обороны проводят эту работу "мощно, поэтому враг и нервничает".

"У них нет моральной стойкости, они постоянно измучены передислокациями и обустраивают новые рубежи обороны все глубже и глубже", – подытожила Гуменюк.