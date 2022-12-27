Петрулевич: "Присоединил" Путин Херсон – и нет Херсона. Хер и сон

"Данный индивидуум практически уже 20 лет был лицом, у которого все получалось. У него все получалось, что бы он ни делал... И пройдя 20-летний путь, когда, извините за выражение, лижут жопу практически уже все – и даже мыши – и ни один не может сказать правду, а все говорят одно: "Вы такой великий, вы такой... Вы так ручкой махнули, вы так красиво сказали... Вы всегда правы. Вот это вы молодец..." Вот где-то вот так наступил период, когда он уже возомнил, что он действительно самый лучший", – заявил Петрулевич.
По его мнению, сейчас в окружении Путина никто не может сказать ему правду о каких-то ошибках.
Он подчеркнул, что после вторжения в Украину у Путина "пошло все не по плану", так как он не ожидал такого сопротивления украинского народа и украинской армии.
"Единственная, наверное, для него проблема возникла после февральских непонятных событий 2022 года. Вы же помните. Это не далекое время, и мы это все помним. Два-три дня, неделя, парадная форма, обращение к военным: "Давайте... С вами легче договориться... Все это хорошо, все идет по плану", – и так далее. У него и сейчас идет по плану. А главное – что он же серьезный пацан. Пацан сказал – пацан сделал. Он сказал "не будет мобилизации" – вот она, мобилизация", – сказал генерал-майор.
Он напомнил и о других обещаниях Путина.
"Не будет пенсионной реформы". Вот она – пенсионная реформа... "Присоединил" Херсон – и нет Херсона. Хер и сон. Ну где-то так. Не зря ж назвали город. Правильно? Арбузов захотелось. А вот как-то не получается с арбузами", – отметил Петрулевич.
Он считает, что такая же судьба постигнет и другие территории, которые Путин попытался аннексировать.
"И с черешней не получится, и с углем не получится. Ну что ж поделаешь? И с песком... По телевизору показывают: какие-то окопы вдоль пляжей в Крыму копают. Господи, там ветер сдует эти окопы сам. А если, не дай бог, еще шторм... Штормы же бывают в Черном море. Вообще зальет и так далее", – заявил генерал-майор.
24 февраля президент Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Были освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.