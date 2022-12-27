ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: "Присоединил" Путин Херсон – и нет Херсона. Хер и сон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Петрулевич о Путине: Вот как-то не получается с арбузами. И с черешней не получится, и с углем не получится
Петрулевич о Путине: Вот как-то не получается с арбузами. И с черешней не получится, и с углем не получится
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У президента РФ Владимира Путина 20 лет получалось все, что бы они ни делал, но после полномасштабного нападения на Украину у него все пошло не по плану. Такое мнение экс-глава управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Данный индивидуум практически уже 20 лет был лицом, у которого все получалось. У него все получалось, что бы он ни делал... И пройдя 20-летний путь, когда, извините за выражение, лижут жопу практически уже все – и даже мыши – и ни один не может сказать правду, а все говорят одно: "Вы такой великий, вы такой... Вы так ручкой махнули, вы так красиво сказали... Вы всегда правы. Вот это вы молодец..." Вот где-то вот так наступил период, когда он уже возомнил, что он действительно самый лучший", – заявил Петрулевич.

По его мнению, сейчас в окружении Путина никто не может сказать ему правду о каких-то ошибках. 

Он подчеркнул, что после вторжения в Украину у Путина "пошло все не по плану", так как он не ожидал такого сопротивления украинского народа и украинской армии.

"Единственная, наверное, для него проблема возникла после февральских непонятных событий 2022 года. Вы же помните. Это не далекое время, и мы это все помним. Два-три дня, неделя, парадная форма, обращение к военным: "Давайте... С вами легче договориться... Все это хорошо, все идет по плану", – и так далее. У него и сейчас идет по плану. А главное – что он же серьезный пацан. Пацан сказал – пацан сделал. Он сказал "не будет мобилизации" – вот она, мобилизация",  сказал генерал-майор. 

Он напомнил и о других обещаниях Путина. 

"Не будет пенсионной реформы". Вот она – пенсионная реформа... "Присоединил" Херсон – и нет Херсона. Хер и сон. Ну где-то так. Не зря ж назвали город. Правильно? Арбузов захотелось. А вот как-то не получается с арбузами", – отметил Петрулевич.

Он считает, что такая же судьба постигнет и другие территории, которые Путин попытался аннексировать.

"И с черешней не получится, и с углем не получится. Ну что ж поделаешь? И с песком... По телевизору показывают: какие-то окопы вдоль пляжей в Крыму копают. Господи, там ветер сдует эти окопы сам. А если, не дай бог, еще шторм... Штормы же бывают в Черном море. Вообще зальет и так далее", – заявил генерал-майор.

Контекст:

24 февраля президент Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Были освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. 

Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Крым, Херсон, оккупация, Херсонская область, мобилизация, аннексия, Александр Петрулевич, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (154715)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (138445)
3
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (39315)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (32134)
5
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (27056)
6
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (24607)
7
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (24584)
8
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (15786)
 
 
 
 