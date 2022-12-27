Россияне готовятся к "эвакуации" жителей Энергодара – Центр национального сопротивления

По его данным, администрации контролируемой россиянами Запорожской атомной электростанции поручено подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым).
"Вначале эвакуация добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления отмечают, что враг намеренно устраивает гуманитарные кризисы на временно захваченных территориях, вывозя оттуда государственные учреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. В то же время жителей идеологически "прокачивают" перед наступлением Вооруженных сил Украины, "разрушениями и репрессиями". Жителям предлагают уехать, обещая денежную компенсацию.
"На самом же деле оккупанты преследуют цель сменить демографический состав населения и создают пропагандистскую картинку об "убегающих" из Украины жителях", – добавляют в ЦНС.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.