Россияне готовятся к "эвакуации" жителей Энергодара – Центр национального сопротивления

По его данным, администрации контролируемой россиянами Запорожской атомной электростанции поручено подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым).

"Вначале эвакуация добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отмечают, что враг намеренно устраивает гуманитарные кризисы на временно захваченных территориях, вывозя оттуда государственные учреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. В то же время жителей идеологически "прокачивают" перед наступлением Вооруженных сил Украины, "разрушениями и репрессиями". Жителям предлагают уехать, обещая денежную компенсацию.

"На самом же деле оккупанты преследуют цель сменить демографический состав населения и создают пропагандистскую картинку об "убегающих" из Украины жителях", – добавляют в ЦНС.