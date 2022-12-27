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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне готовятся к "эвакуации" жителей Энергодара – Центр национального сопротивления

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Людям предлагают уехать и обещают денежную компенсацию
Людям предлагают уехать и обещают денежную компенсацию
Фото: Енергодарська міська рада / Facebook

В Энергодаре Запорожской области Россия готовит вывоз местных жителей в оккупированный Крым. Об этом 26 декабря сообщил сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

По его данным, администрации контролируемой россиянами Запорожской атомной электростанции поручено подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым).

"Вначале эвакуация добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – говорится в сообщении. 

В Центре национального сопротивления отмечают, что враг намеренно устраивает гуманитарные кризисы на временно захваченных территориях, вывозя оттуда государственные учреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. В то же время жителей идеологически "прокачивают" перед наступлением Вооруженных сил Украины, "разрушениями и репрессиями". Жителям предлагают уехать, обещая денежную компенсацию.

"На самом же деле оккупанты преследуют цель сменить демографический состав населения и создают пропагандистскую картинку об "убегающих" из Украины жителях", – добавляют в ЦНС.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

Теги: Крым, депортация, Запорожская область, Запорожская АЭС, ВСУ, Джанкой, война России против Украины, Энергодар
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