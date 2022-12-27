"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака

"Впереди важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", – написал Ермак.
Попереду – важливі події.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 27, 2022
Не маємо права розслаблятися, бо в нас важлива мета – вихід на кордони 1991 року.
"Главное – мне не провтыкать заказать билеты в Ялту, – написала жена Кошевого. – Или, может быть, уже?"
Ксения Кошевая родилась в Ялте. Там же, во временно аннексированном Россией Крыму, проживают ее родственники.
По словам супруги актера, никто из них после начала полномасштабной войны РФ против Украины не позвонил и не написал ей, тогда она сделала это сама. В ответ Ксения Кошевая получили от них букву Z.