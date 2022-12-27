"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака

"Впереди важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", – написал Ермак.

Попереду – важливі події.



Не маємо права розслаблятися, бо в нас важлива мета – вихід на кордони 1991 року. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 27, 2022

"Главное – мне не провтыкать заказать билеты в Ялту, – написала жена Кошевого. – Или, может быть, уже?"

Скриншот: hrystia / Instagram