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27 декабря, 2022
 
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"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака

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Жена Кошевого родилась в Ялте
Жена Кошевого родилась в Ялте
Фото: yalta_k / Instagram

Жена актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения 27 декабря в Instagram Stories отреагировала на новый пост главы Офиса президента Украины Андеря Ермака, который тот опубликовал в этот день.

"Впереди важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", – написал Ермак.

"Главное – мне не провтыкать заказать билеты в Ялту, – написала жена Кошевого. – Или, может быть, уже?"

Скриншот: hrystia / Instagram
Скриншот: hrystia / Instagram

Контекст:

Ксения Кошевая родилась в Ялте. Там же, во временно аннексированном Россией Крыму, проживают ее родственники.

По словам супруги актера, никто из них после начала полномасштабной войны РФ против Украины не позвонил и не написал ей, тогда она сделала это сама. В ответ Ксения Кошевая получили от них букву Z.

Теги: Крым, Евгений Кошевой, война России против Украины, Ксения Кошевая
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